Siena-Ostiamare: storia dei precedenti tra Coppa Italia e Serie D

Sono pochi, appena cinque in tutto, i precedenti tra Siena e Ostiamare. Il primo non è di campionato ma Coppa Italia di serie C relativo alla stagione 1990/91. La partita al Rastrello, sotto un nubifragio (giocata il 25 ottobre del 1990) terminò a reti bianche mentre al ritorno (un mese dopo) il Siena prevalse per 1-0 e passò il turno. L’allenatore di quella formazione era Attilio Perotti, indimenticato protagonista della promozione dalla C2 (girone A) alla C1 del 1989/90. I successivi due precedenti invece sono decisamente più recenti. Si tratta infatti delle due gare di campionato del 2020/21 in serie D con Alberto Gilardino in panchina. La sfida di andata coincise con l’esordio assoluto dell’Acn Siena della proprietà armena, nato poche settimane prima dalle ceneri della Robur Siena di Anna Durio. Nel Franchi chiuso per il covid si imposero 2-1 i bianconeri (era il 27 settembre del 2020) grazie alla doppietta dell’argentino Sartor, poi ceduto a gennaio. Per i romani in gol nel finale il brasiliano De Sousa, che aveva già segnato (doppietta) al Siena al Rastrello nel 2017 in C col Racing Roma. Al ritorno vittoria invece dell’Ostiamare per 3-1: ancora De Sousa, Mastropietro e Lazzeri resero inutile il gol di Guidone. Era il 21 febbraio del 2021. Nella gara di andata dello scorso dicembre vittoria bianconera per 1-0 con Giannetti (nella foto).

g.d.l.