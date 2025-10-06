Siena, prova d’autorità contro FolGav. Quinto risultato utile e primo posto

FOLL. GAVORRANO

0

SIENA

1

FOLLONICA GAVORRANO (3-5-2) Pacini; Matteucci, Bernardini, Fremura (38’st Maltoni), Rovere (41’st Arrighi), Remedi (20’st Marino), Bianchi (20’st Lo Sicco), Proietti, Pescicani; Giordani, Mutton (26’st Bellini). Panchina: Poggiolini, Bucci, Pimpinelli, Mignani. Allenatore Baiano.

SIENA (3-2-4-1) Michielan; Conti, Somma, Zanoni; Rossi, Vlahovic; Ciofi, Lucas, Lipari (16’st Menghi), Vari; Noccioli (38’st Masini). Panchina: Di Vincenzo, Lapadatovic, Giannetti, Nardi, Loconte, Cavallari, Bellavigna. Allenatore Bellazzini.

Arbitro: Faye di Brescia (Tonti-Said I. Eltantawy).

Rete: 31’st Ciofi.

Note. Ammonito: Lucas, Rovere, Somma. Recuperi: 1 e 6.

GAVORRANO – Grazie a una ottima ripresa il Siena sbanca Gavorrano e raggiunge Grosseto e Tau in testa al girone. Il primo tempo era stato oggettivamente avaro di spunti e situazioni interessanti se ci eccettua un destro dal limite di Lipari (6’) messo in corner da Pacini e un paio di azioni di Vari dalla sinistra. Soprattutto quella del 37’ è pericolosa: il francese Lucas, partito titolare, trova il 7 bianconero che è bravo a puntare l’avversario diretto e a mettere nel mezzo. L’accorrente Ciofi ci arriva in ritardo di un soffio e l’azione sfuma. I padroni di casa di Baiano si fanno vedere con Mutton (22’) ma il suo destro è debole e Michielan blocca. Nel finale ci prova anche Giordani, passato dal settore giovanile senese e già in rete contro la Robur quando vestiva la maglia del Montevarchi in C, ma senza precisione. Nella ripresa il canovaccio cambia. La Robur attacca con maggiore impeto e maremmani iniziano a soffrire. Senza Nardi, in panchina per un acciacco, il Siena perde in qualità ma si può affidare ad un Vari in giornata. Il tiro dell’esterno (7’) impegna Pacini nella parata più difficile fino a quel punto, ma il portiere è attento e sulla respinta Vlahovic non riesce a ribattere a rete in quanto anticipato all’ultimo. Lipari (10’) centra la traversa con un destro a giro leggermente deviato dai guanti di un super Pacini. I bianconeri sembrano in grado di alzare i ritmi del motore ma sciupano una clamorosa occasione (11’) sempre con Lipari che si divora il vantaggio vanificando un contropiede perfetto iniziato da Vari e chiuso da Lucas, bravo ed altruista a trovare il compagno solissimo. Bellazzini inserisce Menghi, alla prima ufficiale, al posto di Lipari ma è sulla testa di Lucas una ennesima buona occasione, il portiere di casa è ancora attento. Il Siena con pazienza passa alla mezzora: Vlahovic pesca Ciofi che con un bel sinistro a giro sigla il gol da tre punti. Al 39’ bravo il neo entrato Masini a pescare Menghi, palla out di poco. Baiano si gioca il tutto per tutto e va vicino al pari nel recupero quando Conti e Michielan non si intendono ma Maltoni calcia sull’esterno della rete. La Robur soffre ma il suo portiere non deve compiere parate.

Guido De Leo