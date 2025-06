Siena punta su Matteo Panattoni per rinforzare l'attacco

Spunta un nome nuovo per l’attacco del Siena. Si tratta, secondo notiziariodelcalcio.com, di Matteo Panattoni classe 2002 reduce da 17 reti in 34 partite con la maglia dell’Orvietana, giunta a sorpresa al quinto posto e poi in finale playoff nel girone della Robur. Il centravanti, pisano come Bellazzini, fa gola però anche in serie C (Cavese e Sorrento) oltre che in D (San Marino e Teramo) per cui non sarà facile spuntarla per il direttore sportivo Guerri. Sicuramente però è una pista meno in salita rispetto a quella di Gori che dopo i 27 gol col Ghiviborgo punta decisamente al salto nei professionisti col Trento in pole position anche se pure il Bari avrebbe preso informazioni sulla punta classe 2004 lanciato da Bellazzini. Per la mediana resta d’attualità il nome del classe 1996 Lorenzo Simonetti del Cynthialbalonga (serie D girone G) che però pare faccia gola anche a Mestre e Grosseto mentre è sfumato Ceccuzzi, che resta a Foligno anche con la nuova società. In difesa Martinelli del Montevarchi potrebbe essere un obbiettivo anche per la sua duttilità tattica visto che nel 3-4-2-1, che dovrebbe essere il nuovo sistema di gioco bianconero, potrebbe fare sia il centrale di sinistra che l’esterno mancino a tutta fascia.