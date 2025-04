Siena: Ripresa degli allenamenti con infortuni da valutare e playoff ancora possibili

Riprende oggi al Bertoni dell’Acquacalda la preparazione del Siena dopo i giorni di riposo seguito alla clamorosa quanto indisponente debacle di Seravezza con la già retrocessa Fezzanese. Da valutare le condizioni dei giocatori usciti infortunati o acciaccati dalla trasferta di giovedì scorso, ovvero Cavallari, Di Paola e Lollo, che nelle prossime ore si sottoporranno ad accertamenti sui rispettivi problemi fisici accusati contro Cesarini e compagni.

In ogni caso difficile prevedere ad oggi le scelte che intenderà fare mister Voria dopo la sconcertante prestazione dell’ultimo turno considerando che visto il pari del Grosseto contro il Montevarchi nel posticipo di sabato l’obbiettivo tanto sbandierato dalla società (ovvero la qualificazione ai fondamentalmente inutili playoff) è ancora clamorosamente possibile.

Potrebbe rientrare dal primo minuto Biancon, che contro la Fezzanese era out per squalifica. Considerando il possibile forfait di Cavallari il recupero del centrale ex Grosseto diventa fondamentale anche perché altri (oltre ovviamente ad Achy) non ce ne sono nell’intera rosa e chi si è adattato, ovvero Lollo e Morosi a turno, non è sembrato eufemisticamente portato.

Possibile in attacco una opportunità dal primo minuto per Giannetti, in rete giovedì, e che contro l’Ostiamare segnò anche all’andata.