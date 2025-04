Siena ritrova la vittoria: entusiasmo tra i tifosi bianconeri

E’ iniziata male, con la contestazione dei tifosi bianconeri e lo striscione con cui la Curva, parafrasando, si è detta stanca di assistere a certe prestazioni da parte della Robur. E’ finita con l’entusiasmo per la ritrovata vittoria, con il vecchio Ratrello che ha sentito intonare il Canto della Verbena.

Sugli spalti, ad assistere alla partita, tanti ex bianconeri e addetti ai lavori, tra gli altri Lorenzo Crocetti che con la casacca del Siena la Serie D l’ha vinta, da Leonardo Granado che invece lo scorso anno la quarta categoria l’ha conquistata, a Mirko Romagnoli che, come l’attaccante, è reduce dalla promozione della Sansovino e della vittoria di Coppa.

Presente in tribuna anche l’allenatore del San Donato Tavarnelle, Vitaliano Bonuccelli e il direttore generale del Grosseto, Filippo Vetrini. Il diggì, con la sua squadra che scenderà in campo oggi pomeriggio, ha evidentemente voluto vedere all’opera, l’avversaria, il Siena, che si troverà di fronte all’ultima giornata in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per la conquista di un piazzamento play off.

Non solo quindi un derby sentito, quello che andrà in scena allo Zecchini, ma anche uno scontro diretto con in palio punti pesantissimi.