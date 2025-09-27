Siena-Terranuova: l’analisi di Saitta: "Sarà una partita ‘ignorante’ e aperta"

Andrea Saitta (nella foto), gli ultimi confronti tra il Siena e il Terranuova Traiana, li ha vissuti dal campo. Ha vestito biancorosso per due intense stagioni, prima di passare, la scorsa estate, al Mazzola.

"Sono sempre state partite improntate sull’agonismo e sull’aggressività – dice –, molto tattiche, ‘ignoranti’. Quella di domani sarà diversa, aperta: entrambe le squadre hanno cambiato tanto, si sono ringiovanite. L’anno scorso, ho visto esprimere al Ghiviborgo, che ho affrontato da avversario, il calcio più bello del campionato. Un calcio spumeggiante, quello di Bellazzini e Lelli, che darà i suoi frutti anche a Siena. Nico lo conosco da tempo, abbiamo giocato insieme nel Forcoli… I bianconeri, insomma, possono dire la loro in questo campionato, anche se nel girone di ritorno, affrontando avversari che devono salvarsi, su campi brutti, dovranno fare attenzione. Nelle gare in cui potranno giocare, però, si vedrà tutta la loro forza".

"Anche il Terranuova ha perso in esperienza, ma ha acquisito in gamba e in qualità in determinati ruoli – aggiunge Saitta –. Becattini, con cui ho un rapporto molto stretto, gioca con un sistema diverso rispetto al passato, sono anche stato a Cannara a vederli: per me sono una famiglia, una società seria, con basi molto solide". Delle squadre più accreditate del girone, Il Grosseto e il Prato, il difensore ha vestito i colori: con i lanieri ha iniziato, in Maremma ha militato nel 2017. "Indiani è un allenatore fuori categoria con a disposizione una rosa fuori categoria, nei numeri e nella qualità. L’ampiezza dell’organico è fondamentale per vincere un campionato. Ti permette di fare turn over con tranquillità, inserendo giocatori che valgono come gli altri. Il Prato, lo stesso un’ottima squadra, rinforzata dall’arrivo di Rossetti, lo vedo un gradino indietro. Sono anche partiti in ritardo rispetto agli altri". Il difensore ha militato anche nella Pianese… "Una bellissima esperienza – racconta –. Il club bianconero è la dimostrazione di come una perfetta organizzazione societaria porti a risultati impensabili. L’arma in più il presidente Maurizio Sani, una potenza economica, un appassionato". Oggi Saitta, in biancoceleste, punta in altissimo. "Sono andato al Mazzola perché ho trovato nel presidente Pianigiani e in mister Ghizzani la giusta ambizione, la stessa mia – afferma –. E’ vero che una mentalità vincente si costruisce giorno per giorno, m servono persone predisposte. Il gruppo è unito e sono sicuro che potremo toglierci grosse soddisfazioni. Ci aspetta un cammino difficile, con tante squadre attrezzate, noi dovremo cercare di rimanere lassù per poi giocarci tutto alla fine".

Angela Gorellini