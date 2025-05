Siena travolge Argentario 5-0 nella Coppa Bruno Passalacqua

Il Siena non fa sconti all’Argentario, che così viene eliminato. Il secondo match dei bianconeri nel girone D della Coppa Bruno Passalacqua è una goleada (5-0), su un Argentario che nel primo tempo aveva retto, cedendo poi nel finale di gara. I ragazzi allenati dal tecnico Cardarelli testimoniano, ancora una volta, che quando indossano la maglietta azzurra riescono a trasformare il dislivello tecnico con l’avversario in ulteriore spinta.

La rete del vantaggio porta il nome di Iorio il cui tiro dall’interno dell’area non lascia scampo a Baffigi. Al 37’ serve una grande deviazione di Puppato per deviare la stangata di Ruggieri, che profumava di pareggio. La sfida rimane interessante anche nella ripresa. Al 27’ Zizzo viene atterrato in area, il rigore calciato da Poienari è neutralizzato da Baffigi. Alla mezz’ora Giovani accarezza la traversa con una bella botta. Ci pensa Pucci al 31’ a raddoppiare. Zizzo segna il 3-0 e poi si procura e trasforma il penalty del 4-0. Chiude al 47’ Ruiz Rodriguez.

ARGENTARIO: Baffigi, Gabrielli, Accolla, Schiano (28’ st Fanciulli), Amato, Rosi, La Mantia (44’ st Sclano), Giovani, Pallini (19’ st Coppola), Dulcamara (38’ st Bausani), Ruggieri (40’ st Dubbiosi). All. Cardarelli.

SIENA: Puppato, Bindi (12’ st Pecchi), Calamai, Cevese, Sani, Fiorentini, Di Blasi (19’ st Zizzo), Bolognesi (22’ st Tanganelli), Poienari (32’ st Bove), Iorio, Pucci (32’ st Ruiz Rodriguez).