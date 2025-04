Siena travolge Ostiamare 4-1 e si rilancia per i playoff

SIENA4OSTIAMARE1

SIENA (4-3-1-2) Giusti; Morosi, Achy, Biancon, Di Paola (40’st Lollo); Mastalli (26’st Masini), Bianchi, Suplja; Candido (40’st Calamai); Boccardi (32’st Galligani), Giannetti (44’st Di Gianni). Panchina: Stacchiotti, Farneti, Pescicani, Semprini. Allenatore Voria.

OSTIAMARE (3-5-2) Morlupo; Frosali (27’st Checchi), Pontillo, Pinna; Vagnoni (19’st Lazzari), Mbaye (19’st Mercuri), Cabella (Peres), Proietti, Rasi; Camilli, Kouko (38’st Sacko). Panchina: Calabrese, Maralli, Perroni, De Crescenzo. Allenatore Minincleri.

Arbitro: Salvatori di Macerata (Silvestri – Aureli).

Reti: 6’pt Boccardi, 44’pt Rasi, 13’st e 34’st Giannetti, 25’st Mastalli.

Note: Ammoniti: Biancon, Bianchi, Recuperi: 1 e 1.

SIENA – La Robur torna al successo rifilando quattro reti all’Ostiamare e rilanciandosi per un posto nei playoff in vista dello scontro diretto, a questo punto decisivo, di Grosseto di domenica. Nel soleggiato pomeriggio del Franchi Il Siena la sblocca presto sfruttando di un errore della difesa romana, tra Pinna e il portiere: Giannetti ne approfitta e serve Boccardi che a porta vuota segna il vantaggio. Ostia in affanno e Siena che fa la gara pur senza impegnare Morlupo in parate vere e proprie. Dall’altra parte Kouko sfugge all’altro ivoriano Achy e scheggia il palo (24’) su cross mancino di Rasi. Giusti alla mezzora blocca in due tempi il destro da fuori di Cabella mentre per la Robur (34’) ci prova Candido su punizione, Morlupo è attento.

Il gol romano è comunque nell’aria e arriva nell’ultimo minuto del primo tempo con l’esterno mancino Rasi che è bravo a concludere con precisione una bella azione personale. Il secondo tempo davanti a pochi intimi del Franchi (impossibili però da quantificare visto che il Siena Fc non ha mai fornito un dato sugli spettatori in tutta la stagione) inizia come era finito il primo, ovvero con la formazione di Minincleri che fa la gara e quella di Voria che riparte. Candido (6’) crossa per Giannetti ma il 9 di casa mette a lato. Lo imita poco Suplja che si divora la palla del vantaggio dopo un inserimento di Mastalli chiuso da Morlupo in uscita. Sono le prove generali del nuovo vantaggio che arriva con Giannetti (13’) che mette dentro da pochi passi dopo un’azione di Suplja. L’Ostia però ancora è dentro la gara: Giusti stoppa Camilli subito dopo a pochi metri dalla porta. Boccardi (20’) va ad un passo dal tris in contropiede mettendo a lato col destro un ottimo assist di Candido. Ma anche stavolta il gol è solo rimandato: Morlupo devia troppo debolmente un destro di Boccardi, sulla respinta si avventa Di Paola che serve Mastalli per il tap-in del 3-1. L’Ostiamare a quel punto non c’è più e arriva il poker firmato da Giannetti, stavolta servito da Candido. Sono i titoli di coda della sfida.

Guido De Leo