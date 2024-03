Siena vince il derby con la Colligiana. Il salto in serie D è sempre più vicino

COLLIGIANA

COLLIGIANA (3-5-2) Chiarugi; Gambassi, Manganelli, De Vitis (39’st Barontini); Finetti (1’st Polo), Pierucci, Cicali, Mussi (17’st El Jallali), Donati; Calamassi, Marabese (33’st Cianciolo). Panchina: Petrucci, Corbinelli, Chaabti, Pecciarelli. Allenatore Chini.

SIENA (4-3-1-2) Giusti; Morosi (37’st Leonardi), Achy, Cavallari, Agostinone; Bianchi, Lollo, Hagbe (43’st Musaj); Boccardi (37’st Ravanelli); Granado (6’st Ricciardo), Galligani (30’st Biancon). Panchina: Gueye, Bertelli, Pagani, Candido. Allenatore Magrini.

Arbitro: Raciti di Siena (Angelici-Casole).

Reti: 14’pt Granado, 38’pt Lollo.

Note: Recuperi: 2 e 4. Ammoniti: Pierucci, Lollo.

COLLE – II Manni di Colle porta bene al Siena che vince anche contro la Colligiana grazie ad un ottimo primo temo e vede avvicinarsi la linea del traguardo. Il ko del Signa di ieri infatti vale il +13 in classifica e la possibilità di festeggiare, battendo i fiorentini domenica a Badesse (contando sulla non vittoria del terranuova Traiana), la promozione in D. Dopo una prima fase di studio con poche situazioni interessanti il Siena la sblocca: discesa di Galligani, pescato da Boccardi, sulla sinistra cross nel mezzo per il solissimo Granado che col piatto destro rompe il digiuno personale e sblocca il derby. La Colligiana risponde con Marabese che cerca Calamassi, bravo Morosi a chiudere. Poco dopo occasione per Boccardi: destro di prima intenzione da dentro l’area alto di poco. Al 35’ altra palla gol clamorosa per la Robur con una mischia in area prolungata. Prima Bianchi poi Achy vanno vicino al raddoppio. Il 2-0 arriva comunque subito dopo con una grande azione corale. Boccardi mette nel mezzo per il piattone di prima intenzione di Lollo che di sinistro la mette all’angolino. I padroni di casa rischiano di subire il tris nel finale di tempo quando Bianchi fa partire con contropiede perfetto ma Boccardi è troppo egoista a De Vitis ci mette una pezza. Nel secondo tempo pronti via e Galligani impegna Chiarugi con una parata a terra. La Colligiana con Polo per Finetti è più offensiva e con il neoentrato va vicino al gol (10’). Polo di testa anticipa Giusti ma la palla esce di un soffio. Nei minuti successivi complice anche il vento forte, la partita perde di intensità. Magrini passa alla difesa a tre preservando Galligani per il Signa, mentre Boccardi (31’) va ancora vicino al gol dopo un bello scatto che brucia De Vitis. Il destro del numero 10 è largo di poco. Poco prima del recupero Donati sfiora la traversa, destro alto di un soffio.

Guido De Leo