Siena: Voria guida la squadra verso i play off con determinazione

Mai, in stagione, si sono visti così tanti gol. Gol pesanti. Gol che permettono al Siena di credere ancora nei play off. "Nel secondo tempo abbiamo giocato 15 minuti come piacciono a me – afferma il tecnico bianconero, Gill Voria (foto) –, con la giusta mentalità. Nel primo tempo, dopo il gol, la squadra è un po’ arretrata e nell’intervallo sono stato chiaro con i ragazzi; loro si sono fidati di me e non posso che ringraziarli. Hanno pensato più ad attaccare che ad aspettare, cosa che dovrà succedere anche tra sette giorni a Grosseto". Questione di testa, insomma: "Quella per un calciatore è fondamentale – sottolinea il mister –. Questi ragazzi sono i primi a essere rimasti delusi dopo tante aspettative, credevano in una stagione diversa. Con sempre meno partite davanti e l’obiettivo primario sempre più lontano, è arrivato il magone. Chi gioca a calcio lo sa quanto certi momenti possano essere pesanti". "Questo gruppo non ha mai avuto la caratteristica di essere dominante – prosegue Voria – e anche oggi ho spronato i giocatori dalla panchina. Noi siamo i primi tifosi del Siena e siamo consapevoli di aver fatto una figuraccia con la Fezzanese, per quanto sia girata male con gli infortuni di Cavallari e di Lollo nel primo tempo. Alla squadra l’ho detto: dobbiamo essere bravi a trasformare i fischi in applausi, credo che oggi la reazione sia stata veemente". Una gioia, per Voria, che Giannetti abbia firmato una doppietta. "Nicco, da senese, è uno dei ragazzi che ha accusato di più la situazione – afferma il tecnico –. In allenamento è sempre andato a 100 all’ora. A volte lo vedo in mezzo al campo a difendere e lo rimprovero: lui deve stare davanti. E’ fin troppo generoso. Non poteva essere diventato un brocco all’improvviso". Quando tutto sembrava perso, il traguardo è tornato a essere vicino. "I play off per me sono un dovere e un obiettivo. Fuori dal campo posso essere anche preso dai dubbi, ma in panchina no, non ho accettato l’incarico per fare la statuina. E ai ragazzi chiedo di sputare l’anima, se poi c’è la qualità di Candido, Boccardi, Bianchi e altri anche meglio. Andremo a Grosseto senza fare calcoli. Se la partita, sapendo anche i risultati delle altre, dovesse mettersi in un certo modo, saremmo pronti a cambiare piano tattico. Sono abituato a pensare a me e non agli altri. In questo periodo ho cercato di metterci del mio, anche se è vero che una casa non si costruisce in due giorni".

Angela Gorellini