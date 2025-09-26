Signa, c’è da invertire la rotta. Gambadori pensa solo al Figline: "Gara difficile, saremo pronti"

Al Signa 1914, le prime uscite stagionali nel campionato di Eccellenza sono state una vera e propria doccia fredda. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, la squadra non è riuscita a invertire la rotta nemmeno nelle prime due gare di campionato. Le sconfitte con Valentino Mazzola e Colligiana hanno lasciato i canarini a zero punti, inchiodati nel fondo della classifica. Una situazione ben diversa rispetto alla passata stagione, quando il club del presidente Andrea Ballerini aveva iniziato con due vittorie importanti, scatenando un entusiasmo che quest’anno è, a dir poco, sotto terra.

Le assenze di pedine fondamentali come Lorenzo e Pietro Tempesti e Giuliani hanno sicuramente pesato, ma la rosa che il tecnico Alessandro Gambadori sta guidando non manca certo di qualità. Cosa sta succedendo in casa Signa? La domanda è d’obbligo, soprattutto in vista dei prossimi impegni. L’arrivo del Figline domenica al "Bisenzio", una delle squadre rivelazione, sarà un banco di prova cruciale. La squadra di Gambadori ha bisogno di invertire la rotta e di dimostrare carattere, prima che si apra una crisi psicologica, perché il calendario non sarà clemente, con le prossime sfide contro Affrico e Rondinella.

Il tecnico del Signa 1914 è lucido nell’analisi: "Analizzando le prestazioni della squadra, c’è qualcosa di diverso – ha puntualizzato. – Secondo me, non abbiamo raccolto quello che meritavamo. Questo è il calcio, ne prendiamo atto e andiamo avanti". Domenica contro il Figline dovrete invertire la rotta, altrimenti il rischio è alto? "È una partita importantissima, contro una squadra che proviene da due ottimi risultati, fondamentale per il nostro percorso. Affronteremo una gara alla volta, e con il rientro di pedine importanti come i fratelli Tempesti e Giuliani, sono convinto che la squadra sarà pronta alla battaglia per ritrovare subito la strada giusta".

Giovanni Puleri