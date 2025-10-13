Siligardi esalta Correggio. Il bomber stende la Pro

CORREGGESE 2 PRO PALAZZOLO 0

CORREGGESE: Mantini, Giorgini, Truzzi, Galli, Ferraresi, Panizzi, Errichiello, Squarzoni (18’ st Puglisi), Arrondini (32’ st Cappelluzzo), Siligardi (24’st Calì), Pampaloni (32’ st Zarrillo). A disp. Narduzzo, Piccolo, Ognibene, Berni, Carini. All.: Domizzi.

PRO PALAZZOLO: Piombino, Mafezzoni (1’ st De Respinis), Alari, Allievi, Mattioli, Ghidini (18’ st Palazzi), Pinardi (42’ st Cristini), Cantaboni, Ragazzoni, Capone, Minessi (21’ st Rizza). A disp.: Mondello, Ragnoli, Coly, Uberi, Capoferri. All.: Didu.

Arbitro: Montevergine di Ragusa (Conicella e Reitano).

Reti: 16’ pt e 34’ st Siligardi.

Note: ammoniti: Mantini, Giorgini, Piccolo, Squarzoni, Mafezzoni, Alari, Didu. Angoli 0-2, rec. 1’+5’.

L’allenatore della Pro Palazzolo, Marco Didu, presentando la partita tra la squadra e la Correggese, parlando di Luca Siligardi aveva detto: "Questo è un giocatore che non ha niente a spartire con la Serie D". Luca, sentendosi tirato in causa, ha siglato la doppietta con la quale la Correggese ha regolato i lombardi: un 2 a 0 netto e una classifica che inizia a sorridere dopo i tanti pareggi. L’approccio dei biancorossi è quello giusto: ritmo alto, pressing efficace e tanta voglia di ritrovare la vittoria. Al 16’ del primo tempo arriva il meritato vantaggio: una punizione dal limite dell’area regala a Siligardi la chance di sbloccare il risultato. Il capitano non sbaglia e, con una traiettoria precisa, supera la barriera e insacca per l’1-0. La Correggese continua a spingere, mantenendo il controllo del gioco. Al 34’ arriva il raddoppio: splendida combinazione tra Errichiello e Galli, palla che arriva ancora a Siligardi che, con freddezza controlla e lascia partire un sinistro che non lascia scampo al portiere ospite. Nella ripresa i biancorossi continuano a tenere alta l’attenzione e cercano con insistenza il terzo gol, che però non arriva. Ma la prestazione resta di spessore, soprattutto in difesa dove l’ex granata Erik Panizzi (appena ingaggiato) concede pochissimo e gestisce ogni tentativo di reazione ospite.

Mister Maurizio Domizzi: "La vittoria mancava, soprattutto al Borelli. La prestazione è stata buona e sarebbe potuta diventare ottima se fossimo riusciti a trovare il terzo gol, perché le occasioni le abbiamo create. Come già nelle ultime partite non abbiamo subito gol, e questo sta diventando un’abitudine piacevole. Spero di continuare così, perché la compattezza difensiva è la base di tutto. Contiamo di recuperare qualche giocatore acciaccato perché andando avanti in Coppa Italia vorrei dare minuti a tutti".