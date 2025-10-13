Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Siligardi esalta Correggio. Il bomber stende la Pro

Siligardi esalta Correggio. Il bomber stende la Pro

Partita mai in discussione con Luca che insacca un gol per tempo. Ottimo esordio del neoacquisto Erik Panizzi, ex Reggiana e Mantova. .

di CLAUDIO LAVAGGI
13 ottobre 2025
Il neoacquisto Erik Panizzi, 31 anni

Il neoacquisto Erik Panizzi, 31 anni

XWhatsAppPrint

CORREGGESE 2 PRO PALAZZOLO 0

CORREGGESE: Mantini, Giorgini, Truzzi, Galli, Ferraresi, Panizzi, Errichiello, Squarzoni (18’ st Puglisi), Arrondini (32’ st Cappelluzzo), Siligardi (24’st Calì), Pampaloni (32’ st Zarrillo). A disp. Narduzzo, Piccolo, Ognibene, Berni, Carini. All.: Domizzi.

PRO PALAZZOLO: Piombino, Mafezzoni (1’ st De Respinis), Alari, Allievi, Mattioli, Ghidini (18’ st Palazzi), Pinardi (42’ st Cristini), Cantaboni, Ragazzoni, Capone, Minessi (21’ st Rizza). A disp.: Mondello, Ragnoli, Coly, Uberi, Capoferri. All.: Didu.

Arbitro: Montevergine di Ragusa (Conicella e Reitano).

Reti: 16’ pt e 34’ st Siligardi.

Note: ammoniti: Mantini, Giorgini, Piccolo, Squarzoni, Mafezzoni, Alari, Didu. Angoli 0-2, rec. 1’+5’.

L’allenatore della Pro Palazzolo, Marco Didu, presentando la partita tra la squadra e la Correggese, parlando di Luca Siligardi aveva detto: "Questo è un giocatore che non ha niente a spartire con la Serie D". Luca, sentendosi tirato in causa, ha siglato la doppietta con la quale la Correggese ha regolato i lombardi: un 2 a 0 netto e una classifica che inizia a sorridere dopo i tanti pareggi. L’approccio dei biancorossi è quello giusto: ritmo alto, pressing efficace e tanta voglia di ritrovare la vittoria. Al 16’ del primo tempo arriva il meritato vantaggio: una punizione dal limite dell’area regala a Siligardi la chance di sbloccare il risultato. Il capitano non sbaglia e, con una traiettoria precisa, supera la barriera e insacca per l’1-0. La Correggese continua a spingere, mantenendo il controllo del gioco. Al 34’ arriva il raddoppio: splendida combinazione tra Errichiello e Galli, palla che arriva ancora a Siligardi che, con freddezza controlla e lascia partire un sinistro che non lascia scampo al portiere ospite. Nella ripresa i biancorossi continuano a tenere alta l’attenzione e cercano con insistenza il terzo gol, che però non arriva. Ma la prestazione resta di spessore, soprattutto in difesa dove l’ex granata Erik Panizzi (appena ingaggiato) concede pochissimo e gestisce ogni tentativo di reazione ospite.

Mister Maurizio Domizzi: "La vittoria mancava, soprattutto al Borelli. La prestazione è stata buona e sarebbe potuta diventare ottima se fossimo riusciti a trovare il terzo gol, perché le occasioni le abbiamo create. Come già nelle ultime partite non abbiamo subito gol, e questo sta diventando un’abitudine piacevole. Spero di continuare così, perché la compattezza difensiva è la base di tutto. Contiamo di recuperare qualche giocatore acciaccato perché andando avanti in Coppa Italia vorrei dare minuti a tutti".

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su