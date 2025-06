Silvio Baldini porta il Pescara in Serie B: vittoria ai rigori contro la Ternana

Il tecnico massese Silvio Baldini ha compiuto un’altra impresa sportiva delle sue riuscendo a centrare una nuova promozione in serie B, stavolta col Pescara. I ’delfini’ sabato sera si sono aggiudicati i playoff di serie C superando nella finale di ritorno la Ternana ai calci di rigori. E’ la seconda volta negli ultimi 4 anni che l’allenatore originario di Canevara riesce a imporsi nel lungo e difficile cammino della post season. Nella stagione 2021-2022 lo aveva già fatto a Palermo battendo in quel caso nella finale playoff il Padova. Baldini è un tecnico che è partito dal Bagnone e dalla Massese fino ad allenare in serie B e A. Nel 2001-2002 ha ottenuto la sua prima storica promozione conducendo l’Empoli nella massima serie. Nel corso della sua carriera il mister apuano ha vissuto anche momenti di ’down’ restando fermo per alcuni anni per poi ripartire dalla serie C con la Carrarese dove ha raggiunto una semifinale playoff.

Silvio, apprezzato oltre che per le sue doti sportive anche per quelle umane e per un carattere schietto e verace, si è portato dietro a Pescara nel suo staff come collaboratori tecnici il figlio Mattia e il romagnanese Mauro Nardini (ex Cagliari), che con lui aveva condiviso anche l’esperienza vincente di Palermo, mentre come preparatore dei portieri c’è il montignosino Stefano Pardini, anche lui ex calciatore di A. Baldini, noto anche per le sue conferenze stampa fuori dell’ordinario e mai banali, si è sfogato dopo quest’ultimo successo: "Voglio dedicare questo successo a quegli allenatori che quest’anno sono stati meno fortunati di me e non sono riusciti a portare a termine il loro lavoro. Tra vincere e perdere c’è una differenza sottile, questione di dettagli. Molti dicevano al presidente di cambiare allenatore ma lui anche quando abbiamo perso 3 partite mi ha spronato e detto di andare avanti per la mia strada che avremmo vinto i playoff. Purtroppo questo è un mondo di ipocriti fatto di procuratori e direttori sportivi".

Gianluca Bondielli