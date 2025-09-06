Simeoni e Bellini trascinano la Pianese che sbanca Sassari

Sassari, 6 settembre 2025 – La Pianese espugna Sassari con una grande prova, centrando così il primo successo in campionato grazie alle reti di Simeoni e di Bellini. Al 5’ il primo affondo dei padroni di casa con Nunziatini, che sfonda a sinistra e mette al centro dove Zecca impatta ma senza dare precisione.

La Pianese però tiene molto bene il campo e tenta la sortita al 19’, quando Bellini si libera ai 25 metri e calcia verso lo specchio, senza però riuscire ad impensierire Petriccione. La partita vede un’importante svolta al 34’: Birindelli richiama il direttore di gara all’FVS per un contrasto tra Brentan e Martey. Dopo la revisione, Colaninno estrae un cartellino giallo al centrocampista della Torres che, essendo già ammonito, conclude anzitempo la sua partita. Forte dell’uomo in più, la formazione di Birindelli continua a spingere e al 43’ Martey testa i riflessi di Petriccione con un traversone insidioso. Un minuto dopo Bellini si rende protagonista di una grande azione personale, slalomeggiando tra i difensori arriva in area di rigore e calcia riuscendo anche ad angolare il tiro, ma Petriccione è ancora una volta pronto a rispondere.

La Pianese rientra con un grande piglio e alla prima occasione passa in vantaggio. Dopo due giri di lancette, il corner calciato da Bertini attraversa l’area di rigore dove Simeoni prima impatta di testa trovando il salvataggio di Antonelli, poi si getta sulla respinta corta battendo con il destro Petriccione. Poco dopo la mezz’ora la Pianese sfiora il raddoppio: Coccia, entrato ad inizio ripresa, sventaglia una palla sul secondo palo dove Tirelli, altro subentrato, si coordina col destro mandando alto sopra la traversa. Lo 0-2 è però solo rimandato: al 38’ Bertini fa partire un altro tracciante precisissimo da calcio piazzato e Bellini si fa trovare pronto all’appuntamento mettendo la sfera alle spalle di Petriccione con una perfetta incornata.

TORRES – PIANESE 0-2 TORRES (3-4-2-1) Petriccione; Fabriani, Antonelli, Mercadante; Zecca (18’st Starita), Brentan, Giorico (41’st Masala), Nunziatini (38’pt Sala); Musso (41’st Diakite), Bonin (18’st Scheffer); Lunghi. Panchina: Stangoni, Marano, Scheffer, Biagetti, Di Stefano, Idda, Carboni, Dumani, Frau, Starita, Fois. Allenatore Pazienza. PIANESE (3-5-2) Bertini T.; Masetti, Ercolani, Chesti (1’st Vigiani, dal 17’st Tirelli)); Sussi (1’st Coccia), Simeoni, Bertini M. (45’st Sodero), Proietto, Martey; Fabrizi (17’st Gorelli), Bellini. Panchina: Filippis, Porciatti, Balde, Peli, Ongaro, Chiavarino, Jasharovski, Nicastro, Xhani. Allenatore Birindelli. Arbitro: Colaninno di Nola (Fabrizi – Turra). Reti: 2’st Simeoni, 38’st Bellini. Ammoniti: Bertini M., Sussi, Fabriani, Giorico, Mercadante, Proietto. Espulso: 34’pt Brentan. Spettatori 2928 (10 ospiti). Recupero: 3 e 7.