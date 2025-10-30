Simeri e Polvani, la Pistoiese cambia rotta . Salutati due pilastri del progetto iniziale

Prima Simeri, poi Polvani. Nel pomeriggio di lunedì, un altro pilastro della Pistoiese 2024/25 ha salutato la Pistoiese, svestendo la maglia arancione per indossare quella biancazzurra del Prato. I perché della rescisione contrattuale del difensore classe ‘94 si possono facilmente trovare nello scarso impiego di questa prima parte di stagione. In nove giornate di campionato, Polvani ha giocato da titolare solo una partita, a cui si aggiungono due brevi spezzoni, per un totale di 107 minuti. Il tecnico Andreucci, nel ruolo di perno difensivo della retroguardia a tre, ha quasi sempre preferito Gennari, schierando il centrale pistoiese solamente in Coppa Italia. Da qui la volontà, sostenuta anche dal procuratore del giocatore (almeno stando a quanto rivelato dalla società), di intraprendere un’avventura diversa e in particolare di abbracciare la causa laniera. Una decisione che ha stupito non tanto per le motivazioni quanto per le tempistiche. Polvani era infatti sceso in campo da capitano solamente lo scorso mercoledì contro il Vado, dopo essere stato confermato in estate, con tanto di volto in primo piano nella campagna abbonamenti lanciata dal club per rafforzare il concetto di ‘pistoiesità’.

Immagini che, riviste oggi a poco più di tre mesi di distanza, stridono abbastanza. Non per niente, buona parte della tifoseria non ha gradito questo ’epilogo’. Alla fine però i verdetti spettano sempre al campo, l’ultimo dei giudici, l’unico che può emettere sentenze irrevocabili. La stessa trama che, in qualche modo, ha portato anche all’addio di Simeri, avvenuto un paio di settimane fa dopo la conferma estiva e la consegna della pesante maglia numero nove. In quel caso, a influire in modo determinante sulla decisione del giocatore di accordarsi con la Nocerina, erano stati i gol fatti. O meglio, i gol non fatti, visto che la casella reti segnate dall’attaccante napoletano era ancora ferma a zero. Il tutto unito a una concorrenza importante nel reparto avanzato, che non metteva, e non mette tuttora, nessun giocatore nelle condizioni di essere un titolare inamovibile. Le partenze anticipate di Simeri e Polvani da un lato hanno ‘alleggerito’ le rotazioni nell’organico, ma dall’altro potrebbero anche aver lasciato un vuoto in termini di leadership nello spogliatoio: ai posteri l’ardua risposta. Ma una cosa è certa: vincere domenica col Lentigione aiuterebbe a metabolizzare le due partenze e a guardare al futuro col sorriso stampato sulle labbra.

Michele Flori