Simone Calori affronta il Montevarchi: una gara speciale per il tecnico del Trestina

Per Simone Calori, l’allenatore del Trestina, quella di domani al Brilli Peri sarà una gara speciale, visto che lo scorso anno ha guidato il Montevarchi fino al 19 febbraio e all’interruzione del rapporto professionale con il sodalizio rossoblù dopo il ko interno con il Figline. Al tecnico dei bianconeri, tuttavia, più dell’amarcord interessa l’importanza della posta in palio "altissima"- precisa – anche per i padroni di casa". Dal suo ritorno al timone degli umbri, due mesi or sono, archiviato il breve interregno di Andrea Liguori, il mister limita al massimo le interviste ma risponde così alla domanda sulle aspettative della sua squadra nella trasferta valdarnese: "Non potremo permetterci di avere in campo l’atteggiamento sbagliato. Sappiamo che la partita ha un peso decisivo per noi e per gli aquilotti e dovremo agire di conseguenza per alimentare la classifica e dare un senso al successo prezioso ottenuto con il Siena".

Calori, sebbene l’esperienza montevarchina non si sia conclusa nel migliore dei modi, è rimasto in buoni rapporti con l’ambiente e stima senza mezzi termini Atos Rigucci: "E’ una persona seria, schietta e i suoi risultati parlano chiaro". Dal fair play dell’ex alle ultime sulla preparazione dell’Aquila.

La rifinitura si stamani consentirà al nocchiero fiorentono di diramare la lista dei convocati orfana di sicuro del mediano di scuola Fiorentina Mattia Saltalamacchia, appiedato per un turno dal giudice sportivo. Potrebbe essere rimpiazzato da Alessandro Papini che sin qui ha avuto poche chances da titolare ma non sono escluse altre mosse per la sostitizione di un ragazzo del 2005 e quindi uno degli under obbligatori. E’ in odore di conferma, poi, il classe 2006 Elia Tommasini che ha dato il "la" alla preziosa vittoria sulla Fezzanese realizzando il suo secondo gol in campionato (il primo era stato all’esordio assoluto in D, il 2 febbraio scorso a Poggibonsi). A prescindere dalle scelte di schieramento, il Montevarchi è ad un nuovo bivio sulla via che porta alla salvezza.

Giustino Bonci