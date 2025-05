Simone Guerri conferma il suo impegno con la Robur: "Ripartiamo con entusiasmo"

"Non c’è stato ufficialmente un incontro, ma da quando si è insediata la nuova proprietà, pur con qualche incomprensione iniziale, ci siamo concentrati sulla stagione che verrà. Di fatto l’anno zero per il gruppo svedese". Così Simone Guerri ha confermato il prosieguo del suo rapporto con la Robur. "Durante i primi mesi – ha aggiunto il ds –, la nuova società ha valutato una serie di elementi; si è avvertita una distanza, anche culturale. La parte tecnica è passata un po’ in secondo piano, da lì anche i problemi di organico patiti alla fine del campionato, ma che avrebbero potuto manifestarsi anche prima. Io mi sono concentrato principalmente sul futuro. E adesso sento di avere una società forte alle spalle. Ripartiamo con entusiasmo".

"Esonerare prima Magrini – ha chiuso Guerri –? Le premesse iniziali erano diverse e in quello il mister aveva ragione. Le scelte le avevamo fatte insieme, mi sembrava giusto dare fiducia al tecnico che ci aveva portato in D da imbattuti, credevo potesse portarci ai play off. Ma a un certo punto la squadra non reagiva più, rimaneva immobile e siamo arrivati alla decisione. Ma il passato è passato: guardiamo avanti, con una nuova ventata di entusiasmo".