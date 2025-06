Simone Marmorini è il nuovo allenatore del Montevarchi

Arezzo, 23 giugno 2025 – Simone Marmorini il nuovo allenatore dell'Aquila Montevarchi, che nel pomeriggio di ieri ne ha ufficializzato l'ingaggio. 43 anni a novembre, in possesso del patentino UEFA A, Marmorini nell’ultima stagione ha allenato il Chions, compagine inserita nel girone C della Serie D. Dopo una buona carriera da calciatore, ha intrapreso molto giovane il percorso da allenatore, collezionando negli anni numerose esperienze in diverse realtà del panorama dilettantistico italiano. Nel suo curriculum figurano collaborazioni con società come Baldaccio, Sinalunghese, San Donato, Trestina e Foligno.

Scelto come prima opzione dal direttore sportivo Diego Giorni, come ha spiegato L'Aquila Marmorini approda a Montevarchi con grande entusiasmo. Fin da subito sarà al lavoro con la società per definire l’organico che affronterà la prossima stagione, il cui inizio è fissato per il 7 settembre. Intanto la data di avvio della preparazione è già stata stabilita: si comincerà il 26 luglio. Proprio in quella giornata, in occasione del raduno, è prevista anche la presentazione ufficiale del nuovo tecnico alla stampa e ai tifosi. La società rossoblù ha voluto rivolgere un caloroso benvenuto a Simone Marmorini e gli augura buon lavoro in vista della nuova avventura alla guida dell’Aquila.