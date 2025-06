Simone Toffano nuovo attaccante della Centese: colpo di mercato per il club

La Centese mette a segno un colpo ad effetto per il reparto offensivo. Simone Toffano, attaccante classe 2004, è ufficialmente un nuovo giocatore biancoazzurro. Un acquisto importante per la squadra di mister Ciro Di Ruocco, che potrà contare su uno dei talenti più esplosivi dell’ultima stagione calcistica. Reduce da un’annata straordinaria con il Masi Torello Voghiera, in cui ha messo a segno 17 reti in stagione, Toffano si è rivelato una delle sorprese più luminose dell’intero campionato. Seppur molto giovane, ha saputo imporsi con forza, tecnica e personalità, attirando l’attenzione di numerosi club, soprattutto di categoria superiore.

Nonostante le molteplici offerte ricevute, Toffano ha scelto Cento. A colpirlo, come lui stesso ha dichiarato, sono stati il progetto, la passione che anima l’ambiente, la storia del club e il calore di un pubblico che non ha eguali nella categoria. "Ho scelto Cento per il progetto, per la passione, per lo stadio e per la gente", le sue prime parole da nuovo bomber biancoazzurro.

Con Toffano, il reparto avanzato della Centese si arricchisce ulteriormente: insieme al confermatissimo Bonacorsi e al nuovo arrivato Baravelli, andrà a comporre un tridente offensivo di assoluto valore. Un attacco che promette spettacolo e gol, in un’estate che ha già visto l’arrivo dei portieri Tartaruga e Straforini, a conferma delle grandi ambizioni del club.