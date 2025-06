Simone Vanni nuovo direttore generale del settore giovanile del Castelnuovo

Simone Vanni (foto) è il nuovo direttore generale per la stagione 2025-’26 del settore giovanile e scuola calcio del Castelnuovo: dai "Primi calci" all’Under 17. Originario di Careggine, per lui si tratta di un ritorno a casa.

Lungo il suo curriculum nell’ambito del calcio dilettantistico della provincia, partendo da Pieve Fosciana, Luccasette, Ghiviborgo e Castelnuovo, dove ha svolto il ruolo di direttore sportivo e, negli ultimi tre anni, di direttore sportivo del settore giovanile dell’Academy Porcari.

Vanni, come è maturata questa scelta?

"Dopo che per motivi logistici avevo deciso di lasciare l’Academy Porcari, diverse società, che ringrazio, mi hanno contattato, tra cui il Castelnuovo che, per me, oltre per un fatto di vicinanza a casa, rappresenta un qualcosa di diverso, in quanto sono molto legato a questi colori".

Come intende muoversi nel suo ruolo?

"La prima cosa sarà cercare di migliorare, insieme al responsabile del settore giovanile, Pierfranco Tardelli, l’aspetto organizzativo e rafforzare lo staff tecnico. Abbiamo, poi, deciso di affidare la direzione tecnica a Michele Biggeri, conosciuto tecnico con esperienze importanti a tutti i livelli di settore giovanile e con trascorsi in prime squadre, persona stimata e preparata, membro del consiglio provinciale dell’Aiac, che fungerà da perno e supporto per tutti i nostri tecnici in organico. Riccardo Biagioni, ex giocatore gialloblu, ricoprirà la carica di direttore sportivo del settore giovanile".

