Simone Verniani nominato nuovo responsabile del settore giovanile del San Donato Tavarnelle

E’ ufficiale. Simone Verniani è il nuovo responsabile del settore giovanile del San Donato Tavarnelle. Verniani, 46 anni chiantigiano, nell’ultima stagione era tesserato per il Grassina ed è già pronto per questa nuova avventura. Da ricordare i suoi trascorsi, prima come allenatore e poi direttore sportivo, nelle società San Giusto Le Bagnese, Casellina, Firenze Ovest, Florence, Audace Legnaia, Club Sportivo e poi Belmonte e Grassina. Verniani è già al lavoro per organizzare e rafforzare il settore giovanile, dai giocatori fino agli stessi allenatori che seguiranno le varie squadre. Per Verniani non è solo un incarico sportivo, ma un ritorno nel passato, essendo nato suo padre a San Donato in Poggio e avendo vissuto la sua adolescenza in questo territorio. Il nuovo direttore gialloblù dovrà essere sempre a stretto contatto con i ragazzi e le famiglie per dare forza e credibilità a un progetto di crescita del settore giovanile e della scuola calcio gialloblù su cui la società punta molto, per avere un promettente bacino per la prima squadra che milita in Serie D.

F. Que.