Sinalunghese a San Quirico d’Orcia. Test per commemorare Tintisona

La Sinalunghese ha disputato l’ultima amichevole del suo precampionato mercoledì sera a San Quirico d’Orcia contro la locale formazione che milita in Prima Categoria. Una gara speciale per il tecnico rossoblù Testini, grande ex della sfida, ma soprattutto perché la serata era dedicata all’ex allenatore giallorosso Franco Tintisona che sulla panchina del San Quirico aveva portato la squadra dalla Prima Categoria all’Eccellenza. Tintisona, che molti ricorderanno anche per le ottime annate da calciatore con la maglia della Robur negli anni 80, scomparso nell’agosto del 2017, è ricordato a San Quirico per essere arrivato ad un passo dalla serie D cedendo solo nello spareggio contro il Grosseto. Davanti alla moglie Maria Luce, alle figlie Carolina e Caterina e i nipoti Arianna, Gabriel e Giulio (che ha dato simbolicamente il calcio d’inizio) la sfida, combattuta e ben giocata da entrambe le squadre è finita 0-0. Ora per la Sinalunghese un fine settimana di riposo visto che dopo il roboante 7-1 in casa del Pienza nella prima giornata del triangolare di Coppa Italia di Promozione i rossoblu riposeranno concentrandosi unicamente sull’esordio in campionato di domenica 14 a Reggello. Il match di Coppa contro l’Acquaviva è invece in programma mercoledì 17. Domenica il team dell’omonima frazione di Montepulciano attende il Pienza per il secondo incrocio di Coppa Italia.