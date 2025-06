Sinalunghese: Arriva il terzino Kuk, ex campione con Asta Taverne

Continua l’alternanza di conferme e nuovi arrivi alla Sinalunghese. Dopo il rinnovo del difensore Celestini arriva infatti l’annuncio dell’accordo raggiunto con il giocatore Master Thanachot Chottong Kucson, detto Kuk (foto) terzino sinistro classe 2003 che ha già vinto il campionato di Promozione con l’Asta Taverne sotto la guida di mister Testini. Nato in Thailandia (ha doppia cittadinanza italiana e thailandese), giunge in Italia da bambino e vivendo in Valdarno cresce calcisticamente nelle fila del Montevarchi dove gioca fino al campionato Primavera ed entra in prima squadra. Poi appunto Asta Taverne e Subbiano. Adesso l’arrivo a Sinalunga con quasi cento partite in categoria nelle gambe e un allenatore che lo stima. I rossoblù del ds Marchetti sono già a buon punto nella costruzione della rosa dopo gli ingaggi di Miccio, Sacco, Bongini, Fineschi e Mazza e le conferme di Celestini, Redi, Bucaletti, Bardelli, Marini, Tacchini, Parri, Gialli e Palmerini. Restando in Promozione, il Pienza ha ufficializzato le conferme del portiere Biagiotti e del mediano Ajdini, giunto un anno fa da Sinalunga tra l’altro. Restano in biancorosso anche Bonari, Barbiere e Guerra mentre il bomber Venuto ha accettato la corte degli aretini dell’Alberoro. Anche la neopromossa Acquaviva dopo numerosissime conferme rispetto alla scorsa stagione (D’Abbrunzo, Palumbo, Pandolfi, Ferretti, Bellucci, Bulletti, Casagni, Favilli, Rampelli, Guerri, D’Antonio, Muccifori, Fiorillli, Goracci e capitan Contemori) ha ufficializzato un colpo da novanta come Diego Biscaro Parrini, attaccante classe 1992, protagonista per anni tra serie D ed Eccellenza in Umbria e Toscana.