Sinalunghese Juniores conquista la promozione al campionato regionale con una giornata d'anticipo

Stagione da incorniciare per la squadra Juniores provinciale della Sinalunghese (nella foto), che ha conquistato con una giornata di anticipo la promozione al campionato regionale! Nelle 30 partite disputate, i rossoblù hanno ottenuto ben 78 punti (frutto di 25 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte), realizzando ben 99 reti e subendone solo 24 (miglior attacco e miglior difesa del girone). L’unica avversaria in grado di tenere il passo della capolista è stata l’Asta, anch’essa artefice di un ottimo campionato: tutte le altre squadre hanno concluso il torneo con distacchi abissali… Decisiva, lo scorso primo maggio, è risultata la vittoria per 2-1 in casa della Poliziana: "Era un derby – sottolinea il tecnico Marco Tintori – e i biancorossoblù erano ancora in lizza per la Coppa Toscana. Una rete del nostro bomber Galli (capocannoniere del girone) al 90’ ci ha regalato questa significativa vittoria".

Un campionato di vertice? "Sì, in quanto siamo stati sempre primi. La consapevolezza di poter essere protagonisti l’abbiamo avuta alla fine dell’andata, quando abbiamo vinto a Castellina Scalo per 3-2 su un campo al limite della praticabilità".

La società? "Il nostro ds Piero Bigozzi ci è sempre stato vicino dandoci un ottimo sostegno nel corso di tutta la stagione".

Merito di tutti, quindi? "Certo, a partire dai ragazzi e dallo staff tecnico che ha collaborato con me per arrivare a tutto l’ambiente societario".

La Sinalunghese riparte dalla Promozione: questa vittoria può essere di buon auspicio anche per la prima squadra? "Assolutamente sì, sperando che qualche ragazzo che si è messo in luce quest’anno possa far parte della futura rosa rossoblù".

Giuseppe Stefanachi