Sinalunghese punta all'Eccellenza: confermato il bomber Daniele Bucaletti

Fa davvero sul serio la Sinalunghese, intenzionata a riconquistare l’Eccellenza. Il club rossoblù ha annunciato nelle scorse ore la conferma di Daniele Bucaletti, il bomber pesterà l’erba dell’Angeletti per il sesto anno consecutivo. Bucaletti, amatissimo dai tifosi, sempre titolare con qualsiasi allenatore, ha rappresentato la vera punta di diamante della squadra e l’infortunio che lo ha tenuto fermo la scorsa stagione per quasi 4 mesi è stato probabilmente determinante per l’esito finale del campionato.

Giunto a Sinalunga dalla Baldaccio Bruni Anghiari aveva prima giocato in squadre di grande prestigio come Carrarese, Sangiovannese, Colligiana e Castiglionese ma è a Sinalunga che la sua vena realizzativa si è accesa: in rossoblù è andato spesso in doppia cifra. Un plauso ai responsabili tecnici della società Mugnai e Baini ed al ds Machetti che in pochi giorni hanno ottenuto la conferma di Marini, Bardelli, Redi, Bucaletti e del giovane Parri vincendo la concorrenza di società di categoria superiore.

Adesso sono attese altre conferme e nuovi innesti per comporre la rosa che Testini sarà chiamato a condurre in un campionato che si annuncia spettacolare con derby senesi/aretini da onorare e tante squadre, anche fiorentine, che puntano all’alta classifica.