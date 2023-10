Sinalunghese vince 3-0 contro Firenze Ovest

SINALUNGHESE

2

FIRENZE OVEST

0

SINALUNGHESE: Marini, Celestini, Tiberi (27’ Canapini), Salvestroni, Ferrante, Corsetti, Bardelli, Viligiardi (92’ Ghini), Iasparrone (60’ Cicali), Bucaletti (95’ Piccardi), Bencini (82’ Ajdini). Allenatore Pezzatini.

FIRENZE OVEST: Daddi, Rossi, Tibaldi (82’ Failli) Bartolozzi, Ciolfi, Marghi, Kane (62’ Giannini), Piazza, Berti, Bourezza, Tassi (62’ Lakti). Allenatore Bartalucci.

Arbitro Senese di Cagliari.

Reti: 57’ Viligiardi, 86’ Bucaletti.

SINALUNGA – Terza vittoria di fila per la Sinalunghese che batte il Firenze Ovest con una prestazione convincente. Unica nota stonata del match l’infortunio del terzino Tiberi. La cronaca: partono forte i padroni di casa che con Bencini, ben servito da Iasparrone, che non conclude con precisione. Il primo tempo finisce un bel tiro di Rossi poco alto. La ripresa vede i ragazzi di Pezzatini salire di tono. Al 54’ Bardelli calcia alto un pallone che chiedeva solo il piattone di appoggio in rete ma il gol è nell’aria. Il gol del vantaggio arriva infatti al 56’ con Viligiardi che di testa da centro area trafigge con precisione il portiere fiorentino. Al 60’ Viligiardi sfiora la doppietta con un bel tiro su schema da calcio d’angolo che si stampa sull’incrocio dei pali. Al 70’ entra Cicali che contribuisce a chiudere la gara: è l’85’ quando Cicali con un bel tiro impegna da portiere, sulla respinta Bucaletti fa 2-0.