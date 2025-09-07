Sirri, dal Milan al Titano. Calciatore e mental coach: "Insegno a migliorarsi"

Di se stesso scrive sui social: "La mia mission è offrire ai giovani atleti una guida, quella ‘bussola’ che io non ho mai avuto". Lui è Alex Sirri: mental coach, personal trainer e laureando in psicologia. Ah già, anche calciatore. Prossimo a spegnere 34 candeline, l’arcigno difensore centrale forlimpopolese vanta una carriera di tutto rispetto – 221 gettoni in serie C, Coppa e post season incluse – e, ormai sul viale del tramonto, si diletta ancora a tirar calci con i sammarinesi del Tre Fiori, freschi reduci dall’eliminazione ai preliminari di Conference League ad opera del Pyunik: una gelida manita (5-0) degli armeni ha ribaltato l’illusorio (ma da annali) 1-0 dell’andata sul Titano.

"A San Marino, dove non c’è una vera e propria cultura del calcio, quando si affrontano dei professionisti il divario si fa sentire", spiega Sirri. Che parallelamente si dedica all’allenamento mentale di undici ragazzi a cui cerca di "trasmettere il know-how utile a migliorarsi nello sport e nella vita".

Ripercorrendo a ritroso la sua intensa carriera calcistica, ricorda: "Ho iniziato a Forlì alla Pianta, poi mi ha chiamato il Cesena: in bianconero sono rimasto fino ai 15 anni, ma non mi divertivo perciò mi presi un anno sabbatico. Sono ripartito dal Cervia, nei dilettanti, quindi solo C con Giacomense, Alessandria, Arezzo, Catanzaro, Virtus Francavilla e Ravenna. Dopodichè, tormentato dagli infortuni, sono sceso di categoria: Bitonto, Cerignola, Brindisi, Samb, Andria e di nuovo Virtus Francavilla". Un globettrotter del pallone a livello nazionale, con la predilezione per gli "ambienti caldi" (il tacco d’Italia in particolare): "È là che emerge il mio carattere, la mia personalità", rimarca Sirri. Che rivela di essere stato "più volte vicino al Forlì", ma "il richiamo del Sud era troppo forte".

Proprio il Galletto oggi misurerà le ambizioni della Samb, di cui Sirri ha indossato, per una stagione ma amatissimo, i gradi di capitano – faceva coppia nel cuore della difesa rossoblù con l’ex biancorosso Sbardella –, "in un momento delicato per la piazza e la squadra". Però, "fu un onore e una grandissima responsabilità. Porto nel cuore San Benedetto del Tronto, i tifosi e i miei ex compagni, perché mi hanno insegnato tanto e fatto crescere. Giocare al ‘Riviera delle Palme’, con tutto quel tifo, è un’emozione unica". Il centrale artusiano non azzarda pronostici, ma non ha dubbi sulla squadra per la quale parteggerà: "Spero vinca la Samb per ovvi motivi. E non vedo l’ora di gustarmi il derby di fuoco contro l’Ascoli. Che bolgia".

Poi la mente scivola sull’onda di ricordi dolcissimi: "Avevo 24 anni, vestivo la maglia dell’Alessandria e mi ritrovai a giocare la semifinale di Coppa Italia contro il Milan a San Siro. La Scala del calcio. Ho affrontato grandi campioni e la cosa che mi ha colpito di più è stata la loro umiltà. Con Balotelli abbiamo anche scherzato... Un’esperienza indimenticabile. Sono davvero felice di aver contribuito a scrivere una pagina di storia dell’Orso Grigio", racconta Sirri. Che svela un aneddoto: "A fine gara volevo i pantaloncini di Mario per regalarli al mio migliore amico. Mi fecero entrare nello spogliatoio rossonero e mi sedetti a fianco del difensore brasiliano Alex. Immenso. Me ne andai con la sua maglietta".