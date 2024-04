Situazione ‘Franchi’. Tagliata l’erba. Atteso il via libera per il 21 aprile

Gli interventi di manutenzione del Franchi stanno andando avanti. Nella giornata di ieri i lavori hanno riguardato il terreno di gioco: è stata tagliata l’erba del campo dopo mesi di abbandono e di incuria.

Si avvicina quindi, sempre di più, il ritorno della Robur allo stadio: non è ancora ufficiale, ma la partita con il Mazzola, in programma domenica 21 aprile, si giocherà al vecchio Rastrello, seppur a capienza ridotta. Manca ancora l’ok definitivo (che dovrebbe arrivare a metà della prossima settimana quando verrà effettuato l’ultimo sopralluogo degli organi preposti), ma è molto probabile che già tra pochi giorni possa iniziare la vendita dei biglietti. Una bella notizia per la squadra di Magrini e per i suoi tifosi che attendono questo momento da tutta la stagione e che potranno festeggiare la promozione in Serie D tra le mura di casa.