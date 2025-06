Situazione prestiti. Nessun riscatto

Nessuna novità dal capitolo dei riscatti dei giocatori che lo scorso 4 maggio hanno celebrato la promozione in Serie A con la casacca nerazzurra. La finestra legata esclusivamente a questo tipo di operazioni si è chiusa senza che il Pisa abbia mosso foglia: la scelta della dirigenza è di fare approfondite valutazioni insieme al nuovo tecnico Alberto Gilardino e, soltanto sulla base di queste, tornare a sedersi al tavolo delle trattative con i club detentori dei cartellini.

A guidare questa mossa c’è anche il desiderio di lasciare pieno margine di manovra all’ex centravanti della nazionale, consentendogli così di esprimere le proprie preferenze per i profili maggiormente in linea con il suo credo tattico. Così, nel frattempo, hanno fatto ritorno alla base sia veri e propri beniamini del pubblico, come Olimpiu Morutan e Markus Solbakken, sia giocatori che con professionalità e grande carisma hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo: Oliver Abildgaard e Leonardo Sernicola. Questi ultimi, con tutta probabilità, sono anche gli elementi che il Pisa non proverà a riportare all’ombra della Torre: nonostante ottime prestazioni e un tasso di esperienza buono per la A, la loro avventura in nerazzurro potrebbe essere terminata.

Vaira e Corrado invece potrebbero intavolare nuove trattative per accaparrarsi, a prezzo scontato, i cartellini di Morutan e Solbakken: per il primo ci sarà da convincere i turchi dell’Ankaragucu; per il centrocampista invece si dovrà dialogare con lo Sparta Praga. Punto interrogativo infine per quel che concerne Alessio Castellini: il giovane difensore nei pochi spezzoni di gara disputati aveva convinto, ma con il cambio in panchina il suo ritorno dovrà essere vagliato attentamente.

