Società in vendita. La Civitanovese sempre più vicina a Ciaccia

Ad una svolta la trattativa per l’acquisizione della Civitanovese. Lo scenario che ieri era stato riportato su queste colonne trova conferme: l’attuale patron rossoblù Mauro Profili potrebbe davvero lasciare il club, cedendo l’intero pacchetto all’imprenditore laziale Davide Ciaccia, che già si era fatto avanti nelle precedenti settimane. La conferma arriva dal legale di Profili, l’avvocato Gabriele Cofanelli che parla di "un avvicinamento tra le parti, anche in ordine alle cifre, rispetto ad una prima fase quando invece non vi era stata intesa tra le parti. Comunque, siamo ancora in un momento iniziale della trattativa".

Cofanelli segue la vicenda insieme con Giuseppe Eleuteri, commercialista incaricato da Profili. Il prossimo passo dovrebbe essere uno scambio di Pec con documenti ufficiali. Al momento, non è chiaro quando si terranno i prossimi incontri tra Profili e Ciaccia. Tuttavia la sensazione è che stavolta l’affare potrebbe davvero concretizzarsi, segnando un nuovo capitolo per il club rossoblù.

Ricapitolando: tutto era iniziato circa un mese fa, quando era giunta la notizia di un gruppo di imprenditori laziali interessati a rilevare il club. Poi vi era stata la lettera di manifestazione di interesse firmata dall’impresa edile "Cosmo srl" in nome del "Corsorzio Unyon Scarl". Vi erano stati degli incontri tra le parti, ma che alla fine non avevano portato ad un accordo e così sembrava che Profili fosse destinato a proseguire la sua esperienza calcistica nella città costiera, avviandosi al nono anno consecutivo al timone dei rossoblù. Dopodiché, Ciaccia, già presidente del Teramo e di altre compagini calcistiche del Lazio tra cui l’Atletico Terme Fiuggi, avrebbe raggiunto un accordo preliminare con Vincenzo Lotorto, ex vicepresidente della società rossoblù e depositario del 25% delle quote sociali. Da qui, il possibile ripensamento di Profili che potrebbe essersi convinto alla cessione. In ogni caso, si tratta di una operazione che necessiterà di un po’ di tempo per essere ultimata Lo stesso patron potrebbe non esercitare il diritto di prelazione sul 25% di quote di cui non ha il controllo. A fare da intermediario tra le parti, il sindaco Fabrizio Ciarapica che per primo ha ricevuto la proposta laziale. Se il passaggio dovesse concretizzarsi, il direttore sportivo della nuova compagine dovrebbe essere l’ex capitano dei rossoblù Michele Paolucci, mentre l’ex Teramo Luigi Coni potrebbe essere nominato direttore generale. Non vi è ancora un nome, invece, per quanto riguarda il possibile nuovo allenatore.