Soddisfatto a metà. Passarini: "Tolentino, bene nella ripresa. Ma quel primo tempo non mi va giù»

"Sono amareggiato per l’atteggiamento avuto nella prima frazione, poteva costarci carissimo". Parla così Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, dopo il 2-2 casalingo contro l’Osimana che si era portata sul doppio vantaggio nei primi 45 minuti. "In Eccellenza – aggiunge – non possiamo concedere minuti agli avversari perché è un campionato equilibratissimo e ogni errore viene fatto pagare molto caro. Mi tengo stretto il ritorno prepotente nel secondo tempo quando la squadra ha mostrato il suo livello e abbiamo ottenuto un pareggio meritato per le occasioni costruite". Ancora stregato il fattore casalingo per la squadra di Passarini, con tre pareggi in altrettante gare al "Della Vittoria". Ci sarà subito occasione per rifarsi per i cremisi, perché mercoledì è in programma il ritorno dei quarti di Coppa contro il Montegranaro. "Chance importante – dice il tecnico del Tolentino – per tornare al più presto al sorriso. Dovremo introdurre fin dalle prime battute l’atteggiamento giusto perché non possiamo regalare nulla agli avversari. Andiamo avanti con fiducia consapevoli degli aspetti positivi e negativi maturati, da cui dovremo ripartire per fare meglio".

Marco Natalini