Soddisfatto il presidente Franzoni: "Il vero trofeo però per noi è il lavoro quotidiano». Giovane Ancona, quanti successi:. Allievi e Giovanissimi avanzano

Ormai è una consuetudine. Anche quest’anno la scuola calcio Giovane Ancona qualifica sia la squadra Allievi che quella Giovanissimi alla fase Regionale. "È frutto di una sana passione, di tanto lavoro e soprattutto di una oculata programmazione" fanno sapere dalla dirigenza biancorossa. Uno staff tecnico di grande esperienza coordinato da Sandro Santini, Marco Impiglia e Maurizio Lucarini e composto da quindici istruttori. Un ruolo fondamentale lo gioca anche la collaborazione con l’Atalanta. È recente la visita del mister nerazzurro Di Cintio al campo dell’Aspio, per un cammino di affiliazione e crescita comune, tra aggiornamenti tecnici e metodologie di allenamento, fortemente voluto dal presidente Diego Franzoni, dal patron Sergio Schiavoni e dalla sua famiglia. Non solo gli Allievi e i Giovanissimi citati, ma anche le squadre cadette dei mister Davide Finocchi e Lorenzo Tuzza sono prime nelle classifiche dei loro gironi. La squadra dei Giovanissimi è allenata da Manuele Bastari e ha vinto il proprio girone di qualificazione, compiendo un percorso netto di dieci partite, senza conoscere né pareggi né sconfitte, riuscendo a esprimere, in ogni occasione, un ottimo gioco corale, arricchito da individualità di rilievo. La squadra degli Allievi, inserita in un "gruppo di ferro", è riuscita dopo una partenza incerta, con la mano esperta di mister Santini, a esprimere tutto il proprio potenziale fino all’ultima decisiva giornata. "Non sarà facile ripetere i risultati della passata stagione – le parole del presidente Franzoni –. La cavalcata entusiasmante degli Allievi, le vittorie dei Giovanissimi, tra titolo regionale, torneo Velox e il primo storico successo in una gara ai gironi nazionali, sono ricordi dolcissimi, ma il vero trofeo per noi è il lavoro quotidiano che con i nostri tecnici, dirigenti e famiglie facciamo insieme per i ragazzi. Il sogno da realizzare per loro è il rifacimento dell’impianto sportivo. Il Comune di Ancona è al nostro fianco".