Sofferenza Maceratese : "Punto da tenersi stretto"

"È un punto che ci teniamo stretto perché abbiamo sofferto un avversario tosto e difficile da affrontare". Così Dino Pagliari, allenatore della Maceratese, sulla sfida contro l’Urbino terminata sul risultato di partenza. "Faccio i complimenti all’Urbino – aggiunge – perché ha giocato una grande partita, ci hanno messo in difficoltà sotto diversi aspetti e su questo dobbiamo migliorare in vista dei prossimi impegni. Il punto non muove più di tanto la classifica, forse la squadra ha risentito del contraccolpo psicologico della rimonta contro il Chiesanuova di domenica scorsa, con il pareggio arrivato agli sgoccioli del match". Pagliari che viste le defezioni a centrocampo di Tortelli e Pagliari, ha lanciato dal primo minuto il neo acquisto Gomis, autore di una prova di livello alla prima da titolare, "si allena con noi da poco ma ha mostrato il suo valore fornendo una buona prestazione in mezzo al campo, ha retto bene anche dal punto di vista atletico: sono soddisfatto perché è un elemento importante per il centrocampo, perché aggiunge fisicità e atletismo in un reparto fondamentale". La Maceratese nel prossimo turno sarà di scena ancora all’Helvia Recina contro l’Urbania, "Sarà un’altra partita difficile ma ci prepareremo al meglio per ottenere il massimo. I nuovi arrivati nel mercato si stanno inserendo bene, ci stanno aiutando e ci aiuteranno nelle prossime partite per fare risultato".

Marco Natalini