Sofia Cantore è la prima calciatrice italiana a segnare un goal nel campionato di calcio femminile Usa

Reclutata come attaccante dal Washington spirit, la campionessa lombarda, reduce dagli Europei, dove l’Italia ha perso la finale solo ai rigori, e candidata al Pallone d’oro, ha debuttato nella National Women's Soccer League, andando in rete con un tiro da 20 metri

di Redazione Sport
17 agosto 2025
Il primo goal di una calciatrice italiana nel campionato Usa è di Sofia Cantore, lombarda, neo attaccante del Washington Spirit e candidata a Pallone d'Oro

Roma, 17 agosto 2025 – Entra nella storia come la prima calciatrice italiana a segnare goal in un campionato di calcio negli Stati Uniti d’America. Si tratta di Sofia Cantore, lecchese, calciatrice della nazionale italiana, candidata al Pallone d’Oro.

Il primo goal femminile in Usa

Sofia Cantore ha segnato il suo debutto nel campionato di calcio femminile Usa con un goal che ha aperto la partita della squadra in cui è stata reclutata, il Washington spirit, nel maggiore campionato mondiale di calcio femminile, nonché tra i più ricchi, al mondo. La claciatrice lombarda è diventata così la prima italiana ad andare in rete nel campionato a stelle e strisce.

Esordio nel Washington Spirit

La calciatrice azzurra, passata questa estate al Washington Spirit con la cifra record, per l'Italia e, soprattutto, per il calcio femminile, di 300mila euro, ha realizzato l'1-0 nel 2-2 del pareggio con il Racing Louisville grazie ad un tiro dai 20 metri.

Sofia Cantore, chi è

Cantore, la più pagata fra le calciatrici italiane
Sofia Cantore, attaccante della nazionale italiana, cresciuta nella Juventus Women, oggi col Washington spirit, ha segnato un goal, prima italiana, nel campionato di calcio femminile Usa

Lecchese, classe 1999, è in lizza per il Pallone d'oro. Prima il calcio al pallone giocato all'oratorio, poi il trasferimento al Fiamma Monza e quindi alla Juventus Women: infine quest'anno il passaggio negli Usa nel campionato Nwsl National Women's Soccer League, il più ricco ed importante al mondo. Cantore è una delle giocatrici di punta della nazionale italiana: quest'estate le azzurre si sono fermate solo in semifinale agli Europei, perdendo per 2-1 ai rigori contro l'Inghilterra che ha poi conquistato il titolo continentale. La scorsa stagione, con la maglia della Juventus Women, Cantore ha realizzato 18 gol in 39 partite, conquistando Scudetto e Coppa Italia.

