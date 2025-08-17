Sofia Cantore è la prima calciatrice italiana a segnare un goal nel campionato di calcio femminile Usa

Roma, 17 agosto 2025 – Entra nella storia come la prima calciatrice italiana a segnare goal in un campionato di calcio negli Stati Uniti d’America. Si tratta di Sofia Cantore, lecchese, calciatrice della nazionale italiana, candidata al Pallone d’Oro.

Sofia Cantore ha segnato il suo debutto nel campionato di calcio femminile Usa con un goal che ha aperto la partita della squadra in cui è stata reclutata, il Washington spirit, nel maggiore campionato mondiale di calcio femminile, nonché tra i più ricchi, al mondo. La claciatrice lombarda è diventata così la prima italiana ad andare in rete nel campionato a stelle e strisce.

La calciatrice azzurra, passata questa estate al Washington Spirit con la cifra record, per l'Italia e, soprattutto, per il calcio femminile, di 300mila euro, ha realizzato l'1-0 nel 2-2 del pareggio con il Racing Louisville grazie ad un tiro dai 20 metri.

Lecchese, classe 1999, è in lizza per il Pallone d'oro. Prima il calcio al pallone giocato all'oratorio, poi il trasferimento al Fiamma Monza e quindi alla Juventus Women: infine quest'anno il passaggio negli Usa nel campionato Nwsl National Women's Soccer League, il più ricco ed importante al mondo. Cantore è una delle giocatrici di punta della nazionale italiana: quest'estate le azzurre si sono fermate solo in semifinale agli Europei, perdendo per 2-1 ai rigori contro l'Inghilterra che ha poi conquistato il titolo continentale. La scorsa stagione, con la maglia della Juventus Women, Cantore ha realizzato 18 gol in 39 partite, conquistando Scudetto e Coppa Italia.