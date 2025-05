Sogni di Calcio a Milano: Giovani Atleti Ispirati da Lamine Yamal

Mola

Un caldo pomeriggio primaverile in una scuola calcio di Milano. Sul campo in erba sintetica una quindicina di giovanissimi atleti dribblano i “cinesini“ palla al piede. "Movimento, intensità, velocità", ripete più volte l’allenatore incitando soprattutto chi è in difficoltà. Andrea, 9 anni, esegue bene l’esercizio, incassa i complimenti e poi dice convinto: "Mister, puoi insegnarmi a fare le cose che fa Lamine Yamal? L’ho visto giocare, è proprio forte. Quelle finte, i gol con tiri imprendibili, i dribbling. Mi sembrano magie, vorrei diventare come lui".

L’allenatore, capelli brizzolati, qualche ruga scavata sul volto e le ginocchia a pezzi, ascolta divertito. Resta in silenzio. E osserva quel bambino come si pensa a quei sogni che non ti appartengono più, ma che un tempo erano tuoi. "Sarò sincero, piccolo campione: io quelle cose di cui parli non sono mai riuscito a farle. Né quando avevo la tua età, né a 20 anni, figurati adesso…".

"No, non dirmi bugie. Tu sei un mister, devi saper fare tutto!", replica il ragazzino mentre con la suola accarezza il pallone.

"Magari, ma un mister non sa fare tutto. Il mister osserva, può darti consigli. E comunque, quando ti vedo giocare, noto che hai già qualcosa che Yamal non ha: sei te stesso".

Il bambino sembra non capire. Insiste. "Ma io voglio diventare forte come lui, tutti i miei amici lo guardano in tv".

Il mister sorride: "E allora inizia da qui, da questo campo un po malandato ma dove crescono i sogni. Non serve diventare come Lamine. Per ora devi pensare solo a divertirti.E a studiare"

Cala il silenzio. Cenno di assenso. Andrea chiede. "Almeno mi fai fare un tunnel ai miei compagni?"

"Va bene, ma poi torna a “coprire“, mi raccomando". E l’allenamento ricomincia, tra palloni che rotolano e la fantasia che vola. Andrea prova i suoi “numeri“, il mister lo osserva e non gli dice di passarla al 4 che l’avrebbe data al 7 oppure al 5 che è più largo. E tutti sognano di diventare Lamine...