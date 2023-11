Solaro si inchina all’Uboldese. Primato a metà

La seconda sconfitta stagionale costa il primato solitario all’Universal Solaro. Ora in testa al girone A di Promozione si è formato un terzetto composto oltre che dai giallorossi anche dall’Aurora Uboldese (la squadra che ha battuto l’undici di Broccanello 3-2 domenica) e dall’Accademia BMV. Con la Besnatese e la Lentatese alle calcagna. Di Tallarita il gol (il numero 200 in carriera) che ha dato ai rossoblù il pesantissimo successo esterno sul campo degli Amici dello Sport. In basso si muove anche il Ceriano Laghetto (2-1) che vince lo scontro diretto con Il Gallarate, sempre più ultimo. Il girone B invece è completamente diverso perché c’è una squadra che ha già preso il largo. Il Mariano domina, dietro le altre tentennano. La Concorezzese, da seconda che era, retrocede al quinto posto dopo la quarta domenica senza vittorie. Per i biancorossi c’è l’1-1 di Biassono. Nulla da fare per la Casati che deve arrendersi di misura (2-1) contro la capolista Mariano. Nel derby di Lesmo furoreggia lo Speranza Agrate (3-1).

Ro.San.