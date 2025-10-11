Solarolo-Russi, che derby

Nel weekend alle porte si giocano le gare della settima giornata nel campionato di Eccellenza. Il menù propone un interessante antipasto, oggi pomeriggio, alle 15, col derby di Solarolo, dov’è di scena il Russi. Domani alle 15.30 si disputano tutte le altre gare.

Solarolo-Russi. Più che il campanile, sono i punti in palio a fare più gola. I padroni di casa devono rompere il ghiaccio. Terzultimi a quota 3, non hanno ancora vinto, ma, nelle ultime due uscite, hanno comunque mosso la classifica, pareggiando con Osteria Grande e Comacchiese. I falchetti invece, decimi a quota 8, sono alla ricerca di quella continuità, che, finora, ha latitato. La spinta data dal rotondo successo nel derby col Faenza e una fase offensiva che sta dando qualche frutto (6 gol nelle ultime 2 giornate), potrebbero fare la differenza. Nei 4 scontri diretti fin qui disputati, gli arancioni non hanno mai perso (2 vittorie e 2 pareggi).

Sant’Agostino-Massa Lombarda. Match che mette in palio punti pesanti per la lotta di vertice. Il Massa, 7° in classifica con 10 punti, 9 dei quali conquistati nelle ultime 3 partite grazie ad altrettante vittorie, è la squadra del momento. Ma anche i padroni di casa non scherzano. Con 13 punti sono infatti in vetta alla graduatoria, in un affollatissimo vertice, insieme a Medicina, Cava Ronco e Castenaso.

Sanpaimola-Medicina. Al ‘Buscaroli’ di Conselice è di scena la prima della classe e la sfida diventa di cartello, perché di fronte si ritroveranno due squadre in fiducia. La formazione di San Patrizio è in grande spolvero e promette di dare battaglia. Dopo un avvio caratterizzato da 2 ko di fila infatti, i rossoblù si sono messi a macina punti, viaggiando ad una media di 2 punti a partita. Il Medicina, che non subisce reti da 3 gare, si è ritrovato in vetta grazie agli exploit casalinghi piazzati contro Spal e Mezzolara, ovvero le principali candidate alla promozione. Il bilancio dei 14 precedenti parla a favore del Sanpaimola, capace di un bottino di 4 vittorie, 8 pareggi e 2 sconfitte.

Faenza-Fratta Terme. I manfredi, al 13° posto con 6 punti, devono dimostrare di aver digerito il 3-0 incassato nel derby di Russi. Il banco di prova è duro, perché gli ospiti (4 vittorie e 2 sconfitte esterne), grazie anche al colpaccio corsaro contro la Spal al debutto, hanno racimolato 12 punti e sono soltanto a -1 del poker di testa.

Sugli altri campi: Spal-Cava Ronco Forlì, Mesola-Castenaso, Mezzolara-Comacchiese, Pietracuta-Osteria Grande, Sampierana-Santarcangelo. La classifica dei marcatori: 5 reti Montesi (Sampierana); 3 Brigliadori (Russi), Carlini (Sampierana), Rako (Mesola).