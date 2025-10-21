Solini e quella maledetta traversa con l’Arezzo: "Un gol poteva cambiare la partita del Ravenna"

Nonostante qualche sbavatura condivisa con tutta la squadra, Matteo Solini è stato il giocatore che più è andato vicino al gol nello scontro diretto di domenica al Benelli, perso 0-3 contro l’Arezzo. A parte la conclusione di Luciani in avvio di gara, il trentaduenne difensore scaligero, ha impegnato Venturi con un tiro dal limite e poi ha colpito la traversa, in due azioni successive. Con un po’ di fortuna, la storia del big match avrebbe potute essere diversa.

Solini, la punizione da cui è scaturito il gol del vantaggio dell’Arezzo, non sembrava così evidente, al netto del fatto che i toscani hanno comunque meritato i 3 punti.

"Sì, in quell’azione, secondo me, non c’era fallo, perché l’avversario si è allungato la palla ed è quasi lui che mi è venuto addosso. Lo vorrei rivedere perché, lì per lì, non mi sembrava fallo, né tantomeno da ammonizione".

Una sconfitta meritata, ma forse eccessiva nel punteggio, potrà avere delle ripercussioni nell’immediato?

"No, perché siamo consapevoli della nostra forza e di quello che sappiamo fare. Facciamo i complimenti all’Arezzo, perché è stato più bravo di noi. Detto questo, il 1° tempo è stato equilibrato, poi ci siamo aperti, ma il risultato mi sembra un po’ esagerato rispetto a quella che è stata la partita".

È stata una sfida senza troppi tatticismi.

"Sì, sono orgoglioso della squadra, ce la siamo giocata a viso aperto. Siamo due squadre con caratteristiche diverse, però non abbiamo demeritato e non abbiamo avuto paura di andare in avanti nel secondo tempo. Dovevamo essere più bravi a non subire il 2-0. Quello ci ha tagliato le gambe. Abbiamo provato a rialzarci, ma ci siamo trovati sotto 0-3. Nonostante il risultato, ripeto sono orgoglioso di quello che stiamo facendo. Del resto, abbiamo disputato un grande inizio di campionato".

Nella ripresa, sullo 0-1, è andato vicino al pareggio, prima con un tiro dal limite e poi di testa, colpendo la traversa.

"Purtroppo non è entrata, ma c’è stata anche una mischia in area, dopo qualche minuto dopo. Se in quel frangente la palla fosse finita fra i piedi di uno dei nostri, magari saremmo riusciti a pareggiarla. Non è successo, dunque facciamo i complimenti all’Arezzo e andiamo avanti". L’Arezzo vi ha forse sorpreso sugli esterni?

"L’Arezzo è una squadra forte, con giocatori esperti e di categoria che sapevamo avrebbero potuto metterci in difficoltà sugli esterni. Nel primo tempo tuttavia, mi è sembrata una partita abbastanza equilibrata".

Roberto Romin