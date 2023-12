Sollievo Robur: Galligani è recuperato. In attacco la coppia Boccardi-Granado

Arrivano buone notizie dal campo di Uopini dove il Siena prosegue la preparazione in vista della partita di sabato con il Mazzola. Galligani ha ripreso a lavorare con il gruppo: l’attaccante bianconero, per il problema alla schiena accusato sabato contro la Castiglionese è stato tenuto sotto osservazione per un paio di giorni, da ieri ha ripreso a lavorare regolarmente. Per la sfida del Manni di Colle Val d’Elsa dovrebbe quindi essere a disposizione di mister Magrini. A lavorare ancora a parte sono Cristiani e Ravanelli: per loro i tempi di recupero saranno un po’ più lunghi. Sicuro assente della sfida anche Pagani che dovrà fermarsi per squalifica, dopo l’espulsione rimediata nell’ultima uscita. Da vedere allora quali saranno le scelte di formazione del tecnico bianconero. Se in difesa il ballottaggio a tre è tra Achy, Biancon e Cavallari (i terzini-quote saranno con tutta probabilità Morosi a destra e Bertelli a sinistra) a centrocampo, data anche l’assenza di Cristiani, potrebbero trovare conferma il capitano bianconero Bianchi, Lollo e Masini con Candido, fresco di gol, ancora ad agire sulla trequarti. Il tandem offensivo potrebbe essere quello formato da Boccardi e Granado: Ricciardo, già da lunedì ha ripreso a lavorare con i compagni, ma non è escluso che mister Magrini lo preservi una partita in più, per non incorrere in ulteriori rischi.

Anche il Mazzola continua la preparazione alla ‘storica’ partita di sabato: mister Argilli, uno dei tantissimi ex dell’incontro, avrà di nuovo a disposizione Cruciani, che ha scontato domenica scorsa, sul campo della Nuova Foiano, la giornata di squalifica, e Gianneschi: il terzino ha finito di scontare i sei turni di stop forzato, inizialmente sette, inflittigli dalla giustizia sportiva. I biglietti per assistere al match sono disponibili nella sede del Siena Club Fedelissimi e alla tabaccheria Narghilè. Il prezzo unico dei tagliandi è di 10 euro più il diritto di prevendita (ingresso gratuito per gli under 14). Sarà possibile acquistare il ticket anche sabato allo stadio. Il Mazzola comunica inoltre che l’ingresso abilitato alla struttura sarà dal lato Tribuna Coperta, situato in via Liguria. L’apertura dei cancelli del Manni è prevista per le 13,30.