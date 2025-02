Solo dodici reti subite. La Samb ha la miglior difesa

Con dodici reti subite la Samb si conferma sempre come migliore difesa del campionato. Di queste, dieci sono state incassate da Tommaso Orsini. Il classe 2006 in questi mesi, sotto la cura di Giancarlo Beni, è cresciuto in modo esponenziale. Non era facile per un ragazzo di 18 anni, dopo una prima esperienza a Tolentino in Eccellenza, debuttare e poi mantenere alto il rendimento in una piazza difficile, soprattutto per i portieri, come San Benedetto del Tronto. Dopo una partenza un po’ titubante Orsini ha preso coraggio, denotando oltre a qualità fisiche e tecniche anche una maturità ed una freddezza che vanno al di là della giovane età. Venti presenze con ben tredici "clean sheet", la dicono lunga sul valore delle prestazioni del giovane estremo difensore della Samb. Certo, può contare su una coppia di centrali come Pezzola e Gennari, su Zini, su due esterni under affidabili come Zoboletti, Orfano e Chiatante, ma quando è chiamato in causa è sempre stato autore di interventi risolutori. E le sue prestazioni non sono passate per nulla inosservate. Diversi club professionistici, anche di Serie A lo stanno facendo seguire. Il Bologna, addirittura, aveva inviato un suo osservatore al Gran Sasso d’Italia ma anche il Torino avrebbe messo gli occhi su Orsini. Sicuramente avrebbe meritato la convocazione nella Rappresentativa di Serie D. Era stato chiamato da Giannichedda nel periodo in cui è stato infortunato. Ed alla fine il selezionatore ha preferito tra i pali due 2007. Ieri pomeriggio al Ciarrocchi Ottavio Palladini contro la formazione juniores ha provato l’assetto tattico che adotterà contro la Roma City. Con ogni probabilità il tandem offensivo sarà composto da Moretti e Sbaffo. Il primo prenderà il posto di Eusepi con il Re Leone pronto ad inserirsi negli spazi. Ballottaggio Baldassi-Battista nel ruolo di esterno. Ma ci potrebbe a che essere un cambio di modulo con un 4-3-1-2 con l’inserimento di Paolini in mediana a fianco di Guadalupi e Candellori con Sbaffo ad agire dietro Kerjota e Moretti. Tutte soluzioni tattiche che Palladini ha in mente anche perché la duttilità dell’organico a sua disposizione glielo permette. Quattordici le reti realizzate con in evidenza Baldassi autore di una tripletta. Ma bisogna segnalare anche le doppiette di Moretti, Sbaffo e Guadalupi. Insomma una Samb in palla. Out per Riano Zini, Lulli. Fabbrini e Semprini. A breve il Casms ufficializzerà il divieto di trasferta a Riano per i tifosi della Samb.

Benedetto Marinangeli