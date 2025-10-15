Solo tre successi esterni

Sfottò, qualche scontro proibito (come nel 1920 quando fu ucciso un guardalinee dopo violenti tafferugli che vennero definiti "Le giornate rosse"); gare non giocate per ordine prefettizio (14 dicembre 1924) e disputate sul neutro di Pistoia (14 aprile 1929, ma per il calendario era in casa il Viareggio); spareggio per la serie "B" vinto dalle zebre bianconere, 21 maggio 1933, una delle delusioni maggiori per la Pantera, unita a quella del campionato 1967-’68, quando il Viareggio vinse il campionato di serie "D" e i rossoneri raggiunsero i "cugini" solo due stagioni dopo.

Giocatori come l’attaccante Cavallito che ha giocato con tutte e due le casacche. Un derby storico, quello tra Viareggio e Lucchese che si reincontrano oggi, dopo 15 anni. L’ultimo confronto ufficiale è datato 14 novembre 2010, nell’allora "C1": allo Stadio dei Pini finì 1-1, con le reti di Enzo Adele per i bianconeri e di Mario Lembo per i rossoneri. Dunque 15 anni senza sfide tra le due compagini. Il record assoluto di carenza, però, è di 37 anni senza derby. Dal 1973 fino, appunto, a quel 14 novembre 2010. Infatti negli anni Settanta del precedente secolo cominciò la crisi del Viareggio, culminata con la retrocessione nella stagione 1973-’74 e il ritorno nei professionisti solo in quel 2010 di cui abbiamo già riferito.

Ma la notizia, cifre alla mano, è che la Lucchese non vince in terra versiliese in partite ufficiali dal 1956, quasi 70 anni. Il 14 ottobre di quell’anno finì 3-2 per la Pantera. Da allora solo pareggi e vittorie viareggine. Negli ultimi cento anni, un secolo di sfide, 21 i confronti diretti a Viareggio (abbiamo considerato solo questi, visto che il match di oggi è nel capoluogo versiliese) con questo bilancio: 11 successi del Viareggio, 7 i pareggi; solo 3 i blitz rossoneri: il 18 aprile 1926, per 5-0, il 9 aprile 1933, per 1-0 e il già ricordato 3-2 del 14 ottobre 1956. E’ curioso notare come gli ultimi 3 confronti viareggini siano finiti tutti con il risultato di 1-1: nel 1972, nel 1973 (quando i bianconeri retrocessero dalla "C") e il 2010, l’ultima partita di questa infinita storia. Una rivalità antica.

Quella di oggi è una gara anche importante per la classifica: entrambe sono a ridosso della capolista Zenith (ma il Viareggio ha già riposato, quindi con una gara in meno) e con il duello tra il miglior attacco, quello bianconero, contro la miglior difesa, quella rossonera che soltanto domenica scorsa ha incassato la prima rete, dopo 405 minuti di imbattibilità.

Massimo Stefanini