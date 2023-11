Sorpasso Il Sasso vola con Tarozzi

Il sorpasso è completato. Grazie alla vittoria interna per 2-0 contro la Vis Novafeltria e la concomitante sconfitta dell’ex capolista Granamica contro il Medicina Fossatone, il Sasso Marconi di Fabio Malaguti acciuffa la prima posizione del girone B di Eccellenza. Alle sue spalle, a una sola lunghezza, vi è il team di Minerbio guidato da Davide Marchini mentre il Medicina di Giangiacomo Geraci sale al terzo posto a -6 dal Sasso. Bella vittoria in rimonta per il Castenaso di Sergio Fancelli che, sotto 2-0 contro il Futball Cava Ronco, riesce a ribaltarla fino al 3-2 finale. Secondo successo per il fanalino di coda Bentivoglio di Marco Gelli che, tra le mura amiche, regola 3-0 il Massa Lombarda. Nel girone A, le bolognesi centrano una vittoria e una sconfitta.

Lo Zola Predosa di Nicola Zecchi porta a casa nel finale un fondamentale successo per 2-0 nello scontro diretto salvezza contro la Fidentina mentre il Faro Gaggio di Alessandro Evangelisti cade 2-0 sul campo della corazzata Nibbiano.