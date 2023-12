Sorpasso Rimonta Sasso: è primato

Non si fa attendere la risposta del Sasso Marconi alla vittoria del Granamica nell’anticipo di sabato contro il Russi: il team di Fabio Malaguti, dopo essersi trovato in svantaggio, si aggiudica per 3-1 il match interno contro il Sanpaimola riprendendo così la vetta del girone B di Eccellenza seppur con una sola lunghezza di vantaggio sulla compagine di Minerbio. Saranno queste due squadre a giocarsi la vittoria considerando che, alle loro spalle, si è creato un vuoto incolmabile: Medicina Fossatone e Castenaso impattano con Massa Lombarda e Tropical Coriano, con i punti di distacco dalla vetta che sono addirittura dieci.

Nelle retrovie della classifica, continua il difficilissimo momento del Bentivoglio di Marco Gelli che, sempre più ultimo, sconfitto dal Reno. Nel girone A, arrivano gioie e dolori dalle due bolognesi che vi partecipano: lo Zola Predosa di Nicola Zecchi espugna 2-0 il terreno della Pieve Nonantola mentre il Faro Gaggio di Alessandro Evangelisti è sconfitto 2-1 a Montecchio.