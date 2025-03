Sorpresa al "Masini». La Cuoio già retrocessa inguaia il Viareggio

CUOIOPELLI 1 VIAREGGIO 1

CUOIOPELLI: Fogli, Arrigucci, Tuzi (83’ Mancini), Hanxhari, Porcellini, Covino, Vannuzzi (50’ Turini), Mancino, Pinna (73’ Tassi), Ferraro, Campo (67’ Rocco); a disposizione Pannocchia, Bocini, Maglio. Allenatore Francesco D’Addario.

VIAREGGIO: Carpita, Bellini (46’ Morandini), Bertelli, Bianchi (68’ Sapienza), Ricci, Nannetti (61’ Bertacca), Belluomini C. (46’ Baracchini), Remedi, Morelli (70’ Ortolini), Bibaj Gers, Ferrarese; a disposizione Manfredi, Bertola, Marcellusi, Belluomini T. Allenatore Cristian Amoroso.

Arbitro: Margherita Calvani di Prato (assistenti Marco Di Spigno di Livorno e Qualeye Durodol Noah di Prato).

Marcatori: 26’ Bibaj Gers, 89’ Mancini.

Note: al 65’ espulso Ricci del Viareggio, ammoniti Ferrarese, Porcellini e Sapienza.

SANTA CROCE – La Cuoiopelli, già retrocessa, onora il campionato con un’ottima prestazione e pareggia in casa contro il Viareggio che con i tre punti si sarebbe allontanato dalla zona a rischio della classifica e avrebbe potuto continuare anche a nutrire speranze di agganciare la zona play off. Che la partita di ieri al "Masini" fosse di vitale importanza per i bianconeri versiliesi lo dimostra il fatto che a fine partita, evidentemente deluso dal pareggio e dalla prestazione dei suoi, l’allenatore Cristian Amoroso ha rassegnato le dimissioni. Il pareggio non cambia niente nella classifica della Cuoiopelli. Ma vuol dire molto sul campionato che la giovanissima squadra di Francesco D’Addario ha disputato, senza mail mancare in impegno e voglia di lottare contro qualsiasi squadra e su qualsiasi campo. Onore alla Cuoiopelli che in questo modo onora il campionato. Il Viareggio è partito bene e già al 25’ è avanti con un gol di Bibaj Gers. Sembra una gara in discesa per i bianconeri, ma non è stato così. E alla fine il nuovo entrato Mancini, il "Toro" Mancini, mette alle spalle di Carpita la palla dell’1-1. Cuoio retrocessa ma viva, Viareggio inguaiato.