Sorpresa Comacchiese. Un derby per sbloccarsi. Rimpianto Sant’Agostino

La vera sorpresa del nono turno nel girone B di Eccellenza è stata la vittoria esterna della Comacchiese nel derby con il Sant’Agostino. Che fosse una partita aperta ad ogni pronostico lo si poteva immaginare, ma questo è un risultato che può significare tanto nel prosieguo del campionato. La formazione rossoblù ha trovato il vantaggio al 29’ del primo tempo grazie alla rete di El Shazly, il più in forma dei suoi, e nella ripresa, al 13’, il raddoppio ha portato la firma di Brito Dos Santos, abile a superare il portiere avversario Costantino.

I padroni di casa hanno accorciato le distanze grazie a Lisanti, che ad un quarto d’ora dal termine ha riaperto il match, ma nel finale la Comacchiese ha resistito con ordine portando a casa una vittoria preziosissima, grazie pure ad una fondamentale parata di Campi su Vanzini. Per la Comacchiese è un successo che dà morale e fiducia, in una lotta salvezza sempre più serrata: in soli 90’ i ragazzi di mister Candeloro si sono messi alle spalle tre formazioni, ed ora guardano alla classifica con maggiore serenità, anche se la strada è ancora lunghissima. Periodo altalenante invece per il Sant’Agostino, che sembra aver perso lo smalto di inizio stagione: mister Biagi ha scelto di partire con una formazione un po’ inedita, lasciando in panchina tra gli altri Iazzetta, Frignani e Vanzini, e fino al 60’ la Comacchiese ne ha approfittato, andando addirittura sul 2-0.

Poi l’ingresso dei pezzi da novanta ha ribaltato l’inerzia della sfida nell’ultima mezz’ora, ma l’assalto finale è andato a vuoto e i tre punti sono andati ai lagunari. Si sono divise la posta Mesola e Osteria Grande, in uno scontro salvezza in cui alla fine è prevalsa la volontà di non perdere. Dopo un primo tempo concluso senza reti, la gara si è accesa nella ripresa: gli ospiti trovano il vantaggio al 58’ grazie a Jammeh, ma il Mesola reagisce con determinazione e lo sforzo viene premiato al 75’, quando Neffati realizza con freddezza un calcio di rigore, riportando il risultato in equilibrio.

Nel finale entrambe le squadre hanno provato a trovare il gol della vittoria, ma senza successo. Il pareggio permette comunque a entrambe di muovere la classifica: il Mesola sale a 7 punti, mentre l’Osteria Grande raggiunge quota 6. E domani sera si torna già in campo per il turno infrasettimanale, con il Sant’Agostino di scena a Castenaso e il derby per cuori forti al "Raibosola" tra Comacchiese e Mesola.

Jacopo Cavallini