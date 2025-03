Sorpresa Giglio, Coccinella al tappeto

Dopo la parentesi Winter Cup vinta dal Grill Park Ferrara, il Campionato Opes prosegue con la seconda fase con le squadre divise in 3 categorie, 9 squadre per ciascuno dei tre gironi.

Nella Serie A Giara Assicurazioni la 1° giornata di ritorno ha regalato tutte sorprese: la capolista Magic Pizza ha evitato la sconfitta solo al fotofinish con una punizione dello specialista Calzavarini, 8-8 con il Francolino; la seconda della classe, il Bar la Coccinella è andato ko contro la Giglio (nella foto), 4-5, decisivo Celeghini con una doppietta, mentre il Basilico ha travolto il Fast Car, 9-2 con 4 gol e 1 assist di Spettoli; gli Irruentes hanno vinto in rimonta, da 0-3 a 6-4 contro il Foto Express/Maracaibo, doppiette per Marino e Pagano, e reti di Lavoro e Laftimi.

Nella Serie B Edilizia Marchetti l’Autocarrozzeria Giudice si porta sul 3-1, ma la capolista Exera va al riposo sul 4-3 e poi allunga 6-4, viene di nuovo raggiunta sul 6-6 e poi vince 8-6, tutte di Panzetta le 4 reti della ripresa, 2 gol e 1 assist per Patroncini, all’Autocarrozzeria Giudice non basta la tripletta di Tcheuna. Insegue una lunghezza sotto in classifica il Tabacchi Levigatura Marmi che rincorre per tutto il match un ottimo Dolce Dormire: 1-0 di Sinatra, 2-1 di Vacchi e 3-2 di Benini, poi 4-4 di Silvestri in scivolata su assist di Sansoni, ma una rete di Colletto, in tutto una doppietta per lui, regala il 5-4 finale al Tlm. La Pizzeria Zadrima vendica il 4-8 subito all’andata e sconfigge 3-2 l’Autofficina Lodi, tripletta di Lombardi. Goleada dell’Osteria Strabassotti al Sant’z la Barberia, 10-1: tripletta di Rosini, doppiette di Corazza e Ziosi e timbro di Bartolini, all’esordio stagionale.

Nella Serie C Siever Plant Engineering la capolista Bondeno viene colpita a freddo dal Cral Petrolchimico che si porta sul 3-0 e 4-3, Bortolotti e tripletta di Iannucci, ma rimonta e la spunta 6-4 con la tripletta di Caldare e le reti di Bontempi, Mattioli e Savonuzzi. Tiene il passo il Seven & Montebello, 5-2 all’Hangar con rete iniziale di Bighinatti e poi doppiette di Tralli e Vilardi. Il Vuoiqueikiwi crea tantissimo, ma contro il Villaregia va sotto 0-1 e 1-3, tripletta del nuovo acquisto Losacco e la pareggia solo nel finale, 2-3 di Sinjari e 3-2 su rigore conquistato da Bellucci e trasformato da Rizzato, che aveva segnato anche l’1-1 su punizione.