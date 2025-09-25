Sorpresa Larcianese. Marianelli in evidenza

In due partite la Larcianese ha conquistato quattro punti. Una partenza positiva per la formazione allenata da Maurizio Cerasa, che regala tanto entusiasmo e morale a tutto l’ambiente viola. Per una neopromossa trovarsi al vertice della classifica del girone A di Eccellenza, seppure in compagnia di altre quattro formazioni è motivo di orgoglio e soddisfazione. Il successo ottenuto in trasferta sul campo del Fucecchio è stato un ottimo risultato, arrivato al termine di una gara giocata decisamente bene da tutti. Il gol decisivo è stato segnato dalla punta Ba. La squadra viola poteva essere addirittura a punteggio pieno se non avesse subito, in inferiorità numerica e per sfortuna, la rete del pareggio, all’ultimo minuto nella gara interna d’esordio contro il Pro Livorno.

Uno dei protagonisti di questo brillante inizio di campionato, ma anche delle stagioni passate, grazie alle quali la Larcianese ha guadagnato l’Eccellenza, è il centrocampista Alberto Marianelli, classe 2002. Questa è la quarta stagione consecutiva che milita nella squadra viola. In precedenza, ha giocato nel San Minato, Fucecchio e Signa. "A Larciano mi trovo benissimo – sottolinea Marianelli –. Ho trovato un ambiente ottimo, ospitale, con i dirigenti che ti ascoltano e ti coccolano, un ottimo allenatore e un pubblico che ti segue con affetto. Non a caso questa è la quarta stagione che gioco nella Larcianese. Siamo davanti a un anno importante, giochiamo nel campionato di Eccellenza, una vetrina prestigiosa del calcio dilettantistico. Avevo fatto – dice ancora Marianelli – alcune apparizioni in questa categoria come quota, giocando nel Fucecchio e Signa. Ma è la prima vola che l’affronto, spero da protagonista".

Marianelli parla del rapporto con il tecnico Cerasa: "C’è fiducia reciproca, lo considero un maestro, un punto di riferimento. Cerco di seguire attentamente tutte le indicazioni che mi dà sia in allenamento che durante lo svolgimento della partita. Quest’anno ho leggermente cambiato posizione in campo, spostandomi su richiesta del mister, dalla fascia verso la zona centrale del centrocampo. Sono contento – conclude Marianelli – del buon avvio di campionato che abbiamo avuto. Rimaniamo comunque con i piedi per terra. L’obbiettivo sarà quello di conquistare la permanenza in Eccellenza". Domenica prossima la Larcianese giocherà contro lo Sporting Cecina, quasi sicuramente a Ponte a Egola, considerata l’indisponibilità del Cei di Larciano che resta in attesa dell’omologazione per il campionato di Eccellenza.

