Sorpresa Lazzarini. La qualità di Mawuli. Damiani a tutto gas

TROMBINI 6 Rischia un paio di volte nel primo tempo sia con i piedi che con le mani.

DONATI 7 Pendolino sulla corsia. Da una sua discesa nasce l’assist per Guccione.

LAZZARINI 7 Dirottato al centro per l’emergenza difensiva rispolvera quel dinamismo che da centrale difensivo avevamo ammirato in D.

CHIOSA 6,5 Guida il reparto con sicurezza. Sempre pulito anche quando deve far ripartire l’azione da dietro.

COCCIA 6,5 Di nuovo titolare dopo tre mesi e mezzo. Parte in sordina, ma poi cresce alla distanza. (66’ MONTINI 6 Si piazza a sinistra e presidia la corsia).

MAWULI 7,5 Qualità e quantità. Ci mette forza fisica e anche lucidità tattica. Una diga. (83’ SETTEMBRINI sv). DAMIANI 7,5 La rete di Gaddini nasce da un suo recupero e da 40 metri palla al piede con annessa apertura chirurgica per il numero 11. Una rifinitura d’alta scuola. Dominatore in mezzo al campo.

PATTARELLO 6,5 Croce e delizia. Non segna, ma suoi strappi creano sempre pericoli. GUCCIONE 7 Mezz’ora di torpore, poi il lampo che vale il 2-0. Dribbling secco e palla all’incrocio per la settima rete stagionale. Da lì avanti gioca sul velluto e sfiora la doppietta su punizione.(66’ CATANESE 6 Si limita a gestire con la squadra in vantaggio). GUCCI 6 Qualche sponda delle sue, ma anche qualche errore gratuito. Là davanti è comunque prezioso (87’ SEBASTIANI 6,5 Entra e segna il primo gol in amaranto).

GADDINI 7 Il gol è una prodezza balistica che da solo vale il prezzo del biglietto. (RENZI 6,5 Un buon impatto al rientro dall’infortunio).

Andrea Lorentini