Sorride il Monsummano. E il Cintolese esagera: 6-0

Dopodomani, per qualche società, sarà già tempo di tornare a giocare per la terza giornata di Coppa Toscana. Intanto, ieri pomeriggio si è svolto il primo turno dei campionati in questione e gli spunti da analizzare non mancano. Partendo dalla Prima Categoria, girone B, debutto sfortunato per coach Filippo Ermini al timone dell’Atletico Spedalino: a vincere, per 2-0, sono stati i pontederesi del Bellaria Cappuccini. Inizia al meglio il Monsummano, violando il terreno di gioco dello Staffoli (2-0) grazie a Gabadoni e Sali. Gianotti e Bastogi (su rigore) hanno confezionato il 2-2 ottenuto dall’AM Aglianese in casa del Viaccia, così come il CQS Tempio Chiazzano esordisce con un 1-1 al Butelli ottenuto contro il Casale Fattoria dell’ex-capitano della Pistoiese Andrea Bellini. Sarà invece chiamata al riscatto la Montagna Pistoiese, dopo il ko nella tana del Fornacette (con i pisani vittoriosi per 2-0): Idem per il Quarrata, nel girone C: è stato il Poggio a Caiano a prevalere di misura, superando per 1-0 la banda Diodato.

Scendendo in Seconda, nel girone B, pollice alzato per il Chiesina Uzzanese che con i gol di Quiriconi e Tardiola ha regolato al Bramalegno i Diavoli Neri Gorfigliano (2-1). Anche se la copertina è per il 6-0 di stampo tennistico con cui il Cintolese ha annientato le Fornaci, che rappresenta una buona iniezione di autostima per il futuro. Un punto per il Pescia in casa del Borgo a Mozzano (1-1) mentre il Borgo a Buggiano è caduto davanti al pubblico amico per mano del Gallicano (0-3) e Le Case ha strappato un punto all’Atletico Castiglione senza subire reti. Si arriva quindi al girone C: bene il San Felice, neopromosso, ha iniziato il nuovo torneo con un netto 3-0 sul Montemurlo. Festeggia anche la Virtus Montale, vittoriosa per 2-1 sul San Niccolò. Gorgeri (bis) e Bugelli hanno certificato il pirotecnico 3-3 esterno del Pistoia Nord con il Carraia, mentre un assoli di Caselli non è bastato all’Olimpia contro il Chiesanuova (visto che i pratesi hanno vinto 2-1). Da rivedere infine il Montalbano Cecina, nel girone F, superato in casa dalla Virtus Rifredi che si è imposta per 2-0.

Giovanni Fiorentino