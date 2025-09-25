Sorriso Imolese, vittoria in rimonta. Manzoni e Melloni: il primo centro

IMOLESE

2

PRO PALAZZOLO

1

IMOLESE: Salgado; Bellucci, Ricci, Elefante; Barnabà, Manzoni, Troiano, Agbugui (dal 50’st Riccardi); Manes (38’st Dragoi), Capozzi (dal 20’st Melloni), Mattiolo (40’st De Chiara). A disp. Cipi, Nistor, Leveh, Cocchi, Giovannini. All. Potepan.

PRO PALAZZOLO: Mondello; Mafezzoni (40’st Cantaboni), Alari, Allievi, Mattioli, Pinardi, Ghidini (35’st Rizza), Cerri, De Respinis, Capone, Minessi (22’st Cristini). A disp. Piombino, Coly, Uberti, Ragazzoni, Desiato, Capoferri. All. Didu.

Arbitro: Niccolai di Pistoia.

Reti: 30’pt Capone, 43’pt Manzoni, 29’st Melloni.

Note: ammoniti Pinardi, Alari, Cerri, Allievi, Troiano, Capone, Manzoni; espulso Bellucci.

Bentornata Imolese.

Dopo due pareggi e una sconfitta, ecco il primo sigillo in campionato dei rossoblù che allo stadio Romeo Galli, nel primo turno infrasettimanale della stagione, ribaltano il Pro Palazzolo, avanti alla mezz’ora con Capone, e fanno festa con le reti di Manzoni e Melloni, salendo a quota cinque punti in classifica e ritrovando un successo che in casa (in campionato) mancava dal 27 aprile scorso.

La partita. Subito in palla gli ospiti e subito brividi al Galli: pochi minuti e il De Respinis va in gol, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

Al 22’, il primo squillo rossoblù con Mattiolo, il cui destro scalda i guantoni di Mondello. Sembra un buon momento per l’Imolese, invece, appena scoccato il trentesimo di gioco, i lombardi passano, con Capone che infila sul suo palo Salgado, facendo piombare il buio sul Galli (0-1). Ma la reazione dei ragazzi di Potepan è immediata, puntuale prima dell’intervallo con Manzoni che, sugli sviluppi di un corner, trova la deviazione vincente che vale l’1-1.

Ad inizio della ripresa l’Imolese è ancora protagonista, e serve una bella prodezza di Mondello per fermare Mattiolo lanciato a rete.

Da lì, si apre un secondo tempo quasi esclusivamente a tinte rossoblù, col meritato gol vittoria che arriva ad un quarto d’ora dal termine, con Melloni che, defilato sulla sinistra, indovina il mancino perfetto che fa impazzire di gioia il Galli.

Poco dopo, Cristini centra la traversa con un bolide dalla distanza, anticipando di qualche minuto l’espulsione per doppio giallo di Bellucci.

Imolese in dieci, ma vincente e vicino al tris al novantesimo con Agbugui, che piega il palo dopo una ripartenza fulminante: 2-1 in finale e tre punti d’oro.

Prossima fermata fra tre giorni domenica, in casa del Tuttocuoio, poi, domenica dopo, il 5 ottobre, fari accesi nuovamente sul Galli, per il match contro la Correggese.

Intanto con questo importante successo, come detto, il team rossoblù di mister Potepan può finalmente sorridere salendo a cinque punti in classifica a braccetto con la Correggese.